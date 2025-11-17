이번 세미나는 AI와 디지털 트랜스포메이션을 통해 산업의 혁신을 선도하는 건축·엔지니어링·건설(AEC) 및 설계·제조(D&M) 분야 전문가들을 위해 설계된 온라인 행사입니다.

Day 1에는 AI와 디지털 트랜스포메이션이 단순한 트렌드가 아닌 산업의 판도를 바꾸는 핵심 동력임을 직접 확인해보세요.

Day 2에는 설계와 제조를 넘나드는 산업 트렌드를 전문가 세션과 실습형 라이브 데모를 통해 알아보세요. 혁신을 가속화하고, 효율을 높이며, 지속가능한 미래를 설계하는 실질적인 전략을 만나볼 수 있습니다