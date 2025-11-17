Revit, AutoCAD, Civil 3D를 포함하는 통합된 BIM 도구
이번 세미나는 AI와 디지털 트랜스포메이션을 통해 산업의 혁신을 선도하는 건축·엔지니어링·건설(AEC) 및 설계·제조(D&M) 분야 전문가들을 위해 설계된 온라인 행사입니다.
Day 1에는 AI와 디지털 트랜스포메이션이 단순한 트렌드가 아닌 산업의 판도를 바꾸는 핵심 동력임을 직접 확인해보세요.
Day 2에는 설계와 제조를 넘나드는 산업 트렌드를 전문가 세션과 실습형 라이브 데모를 통해 알아보세요. 혁신을 가속화하고, 효율을 높이며, 지속가능한 미래를 설계하는 실질적인 전략을 만나볼 수 있습니다
Day1
오토데스크의 CEO 앤드류 아나그노스트가 업계의 리더들과 함께, AI로 강화된 오토데스크의 솔루션이 어떻게 새로운 시대에 혁신과 성장을 이끌 수 있을지 인사이트를 전합니다. Forma, Revit, ACC, Tandem, Fusion, 그리고 Inventor의 미래를 보여드립니다.
Day1
오토데스크의 통합 솔루션을 통해 제조와 건축 산업에서 디지털 트랜스포메이션을 위한 워크플로우 구축 과정을 소개합니다.
Day1
올해 9월 새롭게 업데이트된 AutoCAD 라인업을 소개하고, AI 시대에 즉시 활용 가능한 기능뿐만 아니라 미래 설계 혁신을 위해 기대할 수 있는 가능성을 소개합니다.
Day1
Autodesk Fusion Industry Cloud와 적용된 AI 기술을 통해 제조업의 진화 과정을 살펴보고, 실제 사례와 데모를 통해 설계부터 제조까지 이어지는 통합 프로세스가 제공하는 새로운 가치와 변화를 직접 경험할 수 있습니다.
Day2(AEC)
설계–제조–시공을 하나의 제품 체계로 통합하는 DfMA와 산업화 건설의 핵심을 설명하고, Revit–Inventor 기반 Informed Design을 활용하여 모듈러 건설을 더 빠르고 안정적으로 수행하는 구체적 방안을 제시합니다.
Day2(AEC)
AutoCAD의 스마트 블록 기능과 Revit의 Dynamo/Generative Design 기능들을 통해 파일 중심의 비효율적인 수작업에서 벗어나 스마트 설계를 통한 프로젝트 생산성 극대화 방법을 제시합니다.
Day2(AEC)
AutoCAD의 Activity Insights/Markup Import와 Revit의 Coordination Model로 다분야 데이터를 통합하고 변경사항을 빠르게 반영해 오류·재작업을 줄이는 협업 워크플로우를 소개합니다.
Day2(D&M)
단절된 정보와 프로세스로 인한 비효율을 해결하고, 공장 시설의 계획부터 유지 관리까지 전 과정의 효율성과 지속 가능성을 높이는 디지털 팩토리 구축 방안을 소개합니다.
Day2(D&M)
많은 기업들이 직면해 있는 데이터 관리의 문제점을 살펴보고, Vault Professional을 통해 효율적으로 데이터를 관리할 수 있는 워크플로우를 시연을 통해 직접 보여드립니다.
Day2(D&M)
2D 중심 설계의 한계를 짚어보고, PDMC를 통해 3D 기반으로 전환함으로써 얻을 수 있는 핵심 이점과 실제 적용 사례를 소개합니다.