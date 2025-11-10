교통 인프라는 사람과 물류, 도시를 연결하는 사회의 근간입니다. 그러나 세계적으로 인프라 수요는 사상 최고 수준에 이르렀으며, 2025년까지 약 3조 5천억 달러(USD) 규모의 투자가 예상되는 가운데 토목 및 엔지니어링 업계는 이전보다 더 스마트하고, 빠르며, 지속가능한 방식으로 프로젝트를 수행해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

새로운 eBook 「디지털 프로젝트 딜리버리로 교통 인프라 혁신하기」에서는 디지털 중심의 접근 방식을 통해 다음을 실현하는 방법을 다룹니다:

노후 인프라의 복잡한 과제 해결

클라우드 기반의 연결형 협업으로 업무 효율성 향상

표준화된 프로세스 구현으로 품질과 일관성 확보

AI와 첨단 디지털 도구를 통한 지속가능한 성과 달성

다가올 교통 인프라의 미래를 준비하세요. 지금 eBook을 다운로드하고 더 자세한 인사이트를 확인해보세요.