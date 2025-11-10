디지털 프로젝트 수행으로 교통 인프라를 혁신하세요

디지털 워크플로우가 가져올 효율성과 혁신의 가치를 확인하세요.
오토데스크가 그 여정을 함께합니다.

image of ebook on a gray background

디지털 기술로 더 많은 교통 인프라 프로젝트를 효율적으로 계획하고 전달하세요.

교통 인프라는 사람과 물류, 도시를 연결하는 사회의 근간입니다.  그러나 세계적으로 인프라 수요는 사상 최고 수준에 이르렀으며, 2025년까지 약 3조 5천억 달러(USD) 규모의 투자가 예상되는 가운데 토목 및 엔지니어링 업계는 이전보다 더 스마트하고, 빠르며, 지속가능한 방식으로 프로젝트를 수행해야 하는 과제에 직면해 있습니다.

새로운 eBook 「디지털 프로젝트 딜리버리로 교통 인프라 혁신하기」에서는 디지털 중심의 접근 방식을 통해 다음을 실현하는 방법을 다룹니다:

  • 노후 인프라의 복잡한 과제 해결
  • 클라우드 기반의 연결형 협업으로 업무 효율성 향상
  • 표준화된 프로세스 구현으로 품질과 일관성 확보
  • AI와 첨단 디지털 도구를 통한 지속가능한 성과 달성

다가올 교통 인프라의 미래를 준비하세요. 지금 eBook을 다운로드하고 더 자세한 인사이트를 확인해보세요.

지금 바로 디지털 워크플로우 도입의 가치를 확인하세요.

지금 eBook을 다운로드하고 디지털 전환을 시작하세요.

지속가능한 교통 인프라 프로젝트를 위한 디지털 솔루션

Civil 3D

토목 공학 설계 및 시공 문서

제품 정보
Architecture, Engineering & Construction Collection

Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma 등을 포함하는 설계자, 엔지니어 및 시공업체를 위한 강력한 BIM 및 CAD 도구

제품 정보
BIM Collaborate Pro

건축, 엔지니어링 및 시공 팀을 위한 클라우드 기반 설계 공동 제작, 협업 및 조정 소프트웨어입니다. 'Pro'를 사용하면 언제 어디서나 Revit, Civil 3D 및 AutoCAD Plant 3D에서 공동작업이 가능합니다.

제품 정보

교통 인프라의 미래를 바꾸세요.