"プロジェクト CDE" など、建設・土木分野でCDE（共通データ環境）への関心が高まる一方、実プロジェクトでの運用イメージや DX 基盤としての活用法は、まだ十分に共有されていません。本ウェビナーでは、Forma、特に Forma for Model Management で何ができるのか、そして日本向けの取り組み（日本向けストレージ地域）を含めた最新動向を解説します。あわせて、いち早く Forma を活用されているキタック様をお招きし、導入の背景、導入前の課題と実際の運用、現場の反応までを率直に伺います。これから導入を検討される方へのヒントをお持ち帰りいただけます。





開催日時：2026 年 10 月 16 日（金曜日）14:00 - 14:50

配信プラットフォーム：Zoom

参加費：無料（事前登録制）

アジェンダ：

オープニング

Forma for Model Management 概要

- Forma for Model Management で出来ること

- Formaデータストレージ地域拡大と、日本向けへの取組み

トークセッション

- 活用の背景

- 実際の運用に関するポイント

- 今後の展望

Q&A（質疑）

このような方におすすめです