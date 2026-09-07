Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
ウェビナーシリーズ「変化に強い工場をつくるための 5 ステップ」（全五回）
開催日時 : 2026年 10月 14日 (水) 14 : 00 - 15 : 00
配信方法：Zoom Webinar
参 加 費：無料・事前登録制
主 催：オートデスク株式会社
新製品への対応、生産量の増減、設備の更新や自動化――。
市場や生産条件の変化に対応するため、工場では継続的に設備や生産ラインの変更が行われています。
しかし、図面上では成立しているレイアウトでも、実際に設備を導入し、稼働させてみると、設備同士の干渉や工程間の滞留、想定した生産量を実現できないといった、動かしてみなければ分からない課題が明らかになることがあります。
特に大規模な工場や複数の生産拠点を持つ企業では、一度設備を導入してから計画を変更することは、コストだけでなく生産スケジュールにも大きな影響を与えます。
だからこそ、「設備を配置できるか」だけではなく、「計画したラインで目標とする生産量を実現できるのか」「どこにボトルネックが発生するのか」「設備や人員、搬送方法などの条件を変えると結果はどう変わるのか」といった、実際の稼働を想定した検証が重要になります。
第2回では、第1回で把握した「今の工場」のデータを起点に、設備やラインの変更案をデジタル上で計画・検証するアプローチをご紹介します。
設備配置やスペース、干渉などを3Dレイアウトで確認するとともに、人・設備・モノの流れを生産シミュレーションによって再現。生産量、設備構成、人員、搬送方法などの条件を変えた複数のシナリオを比較しながら、設備導入前に計画上の課題やボトルネックを発見し、より確かな設備・工程計画につなげる方法を分かりやすく解説します。
【学べること】
【こんな方におすすめ】
CADist株式会社
取締役CSO / CFO（最高戦略責任者 兼 最高財務責任者）