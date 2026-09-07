開催日時 : 2026年 10月 14日 (水) 14 : 00 - 15 : 00

配信方法：Zoom Webinar

参 加 費：無料・事前登録制

主 催：オートデスク株式会社





新製品への対応、生産量の増減、設備の更新や自動化――。

市場や生産条件の変化に対応するため、工場では継続的に設備や生産ラインの変更が行われています。

しかし、図面上では成立しているレイアウトでも、実際に設備を導入し、稼働させてみると、設備同士の干渉や工程間の滞留、想定した生産量を実現できないといった、動かしてみなければ分からない課題が明らかになることがあります。

特に大規模な工場や複数の生産拠点を持つ企業では、一度設備を導入してから計画を変更することは、コストだけでなく生産スケジュールにも大きな影響を与えます。



だからこそ、「設備を配置できるか」だけではなく、「計画したラインで目標とする生産量を実現できるのか」「どこにボトルネックが発生するのか」「設備や人員、搬送方法などの条件を変えると結果はどう変わるのか」といった、実際の稼働を想定した検証が重要になります。



第2回では、第1回で把握した「今の工場」のデータを起点に、設備やラインの変更案をデジタル上で計画・検証するアプローチをご紹介します。

設備配置やスペース、干渉などを3Dレイアウトで確認するとともに、人・設備・モノの流れを生産シミュレーションによって再現。生産量、設備構成、人員、搬送方法などの条件を変えた複数のシナリオを比較しながら、設備導入前に計画上の課題やボトルネックを発見し、より確かな設備・工程計画につなげる方法を分かりやすく解説します。





【学べること】

「設備が配置できる」ことと、「計画どおり生産できる」ことの違い

3Dレイアウトを活用し、設備配置・スペース・干渉などを事前に検証する方法

人・設備・モノの流れをシミュレーションし、ボトルネックや待ち時間、設備稼働率、生産能力を可視化する考え方

生産量、設備構成、人員、搬送方法などの条件を変え、複数の計画案を比較・検証する方法

設備導入後の手戻りを減らし、データに基づいて設備・工程計画を判断する考え方

第1回で作成した統合ファクトリーモデルを、具体的な設備・工程計画へつなげる方法

【こんな方におすすめ】