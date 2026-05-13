Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスク認定アカデミック パートナー（AAP）は教育機関と連携して、次世代のイノベーターの力を引き出し、影響を与えるための基盤を教職員の方々に提供します。また、学生に対しては、将来的に業界で活躍できるスキルを身につけるためのトレーニングを行います。アカデミック パートナーは、教職員と学生にコラボレーションの機会や専門的なアドバイスを提供するほか、資格試験に向けた準備をサポートします。
オートデスク認定資格は、業界の高度なスキルを証明するものです。AECO、プログラム デザイン・製造、メディア & エンターテインメントの各業界での採用、キャリアアップ、ビジネスの成長に役立つ、「デザインと創造」のスキルを明確に示すことができます。
オートデスクは、未来を担う人材の育成に全力で取り組んでいます。Autodesk Education プランでは、オートデスクの全製品に無償でアクセスできます。
オートデスクは、教育機関向けにプロフェッショナル ソフトウェアのアクセスを提供しています。学生は、業界の現場で使われているソフトウェアを使ってアイデアを形にすることができます。業界をリードし、変革をもたらすキャリアにつながるスキルを身につけましょう。
オートデスクは、すべての人々にとってより良い世界をデザインし構築するために必要なスキルの習得、実践的な学習体験、資格取得を支援し、学習者の皆様のインスピレーションと可能性を最大限に引き出すことをお約束します。
教育、学習、トレーニングに関するあらゆるニーズに応えるヘルプやリソースが見つかります。また、オートデスク製品に関するドキュメントも見つかります。