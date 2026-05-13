オートデスク認定アカデミック パートナー（AAP）は教育機関と連携して、次世代のイノベーターの力を引き出し、影響を与えるための基盤を教職員の方々に提供します。また、学生に対しては、将来的に業界で活躍できるスキルを身につけるためのトレーニングを行います。アカデミック パートナーは、教職員と学生にコラボレーションの機会や専門的なアドバイスを提供するほか、資格試験に向けた準備をサポートします。