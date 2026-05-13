Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
オートデスク認定インストラクター（ACI）は、オートデスク ソリューションおよび製品の知識、や専門トレーニングの実施能力、高度な指導技術に関する認証を受けた公認資格プロフェッショナルです。ACI はオートデスクによる審査を経て、オートデスク ラーニング パートナーと提携します。認定インストラクターのミッションは、学習者のスキルを伸ばし、変化し続ける世界への適応力をつけるためのトレーニングを提供することです。
すべての人々にとってより良い世界を創造するために。オートデスクは、高度な専門知識を有するラーニング パートナーとともに、業界の進化をサポートすることを目指しています。オートデスク認定インストラクター (ACI ) の資格要件はごく基本的な内容です。幅広い人々に学習と資格取得の機会を提供しています。ACI になることで、専門知識を深め、将来的なビジネス キャリア構築の道を切り拓き、新たな顧客を獲得し、長期的なビジネスを展開する可能性が広がります。さまざまなメリットをすぐに実感できるでしょう。
オートデスク認定インストラクターの認証を得るには、認定ラーニング パートナーの提携インストラクターである必要があります。 インストラクターが ACI 認証を取得するには、プログラムの最小要件を満たしている必要があります。
オートデスクの公認インストラクターになると取得できます。
ACI 認定資格を 3 年間保持したインストラクターに付与されます。
ACI 認定資格を 6 年間保持したインストラクターに付与されます。
ACI 認定資格を 9 年間保持したインストラクターに付与されます。
プログラムの要件、特典、ACI 資格の取得方法などの詳細については、オートデスク ラーニング パートナー ディストリビューターにお問い合わせください。主な要件は次のとおりです。
ACI プログラムへの参加、ACI バッジの使用、および ACI と名乗る権利は、オートデスク認定インストラクター プログラム契約の条件、および ACI バッジの使用に関するプログラム ガイドまたはバッジ プラットフォームで提供されているガイドラインに基づきます。これらは、オートデスクの独自の裁量で随時変更されることがあります。オートデスクは、その独自の裁量により、いつでも本プログラム規約を変更、または本プログラムを終了できます。
オートデスク認定インストラクターを目指す場合は、まず初めに、オートデスク認定トレーニングセンター、オートデスク認定アカデミック パートナー、またはメンバーシップ トレーニング プロバイダーの管理担当者にお問い合わせください。
詳細については、オートデスク認定インストラクター プログラム契約（英語）、グローバル プログラム ガイドおよび特典の説明（英語）をご覧ください。