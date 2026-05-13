プログラムの要件、特典、ACI 資格の取得方法などの詳細については、オートデスク ラーニング パートナー ディストリビューターにお問い合わせください。主な要件は次のとおりです。

オートデスク ラーニング パートナーの提携インストラクターである

提携するオートデスク ラーニング パートナーからオートデスク インストラクター ID を取得する

オートデスク認定インストラクター イネーブルメント ポータルでプロファイルのアクティベーションを行い、 トレーナー トレーニング コース を修了する

を修了する オートデスク トレーニング評価システム（TES）を積極的かつ継続的に使用している

ACI プログラムへの参加、ACI バッジの使用、および ACI と名乗る権利は、オートデスク認定インストラクター プログラム契約の条件、および ACI バッジの使用に関するプログラム ガイドまたはバッジ プラットフォームで提供されているガイドラインに基づきます。これらは、オートデスクの独自の裁量で随時変更されることがあります。オートデスクは、その独自の裁量により、いつでも本プログラム規約を変更、または本プログラムを終了できます。