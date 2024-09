# Company A - Options File # # Last updated: Jan 5, 2021 by John Smith # Sets inactivity timeout for all products to 90 minutes: TIMEOUTALL 5400 # Sets maximum borrow time of 10 days for a subscription with multi-user access of AutoCAD: MAX_BORROW_HOURS 64300ACD_T_F 240 # Defines a report log: REPORTLOG +”C:\adsk_flexnet\logs\adskflex_report.log”` # Disables case sensitivity when defining groups/host_groups: GROUPCASEINSENSITIVE ON # Defines a Civil Eng group and controls license usage: GROUP CivilTeam smithj jonesb whitef MAX 3 64300ACD_T_F GROUP CivilTeam RESERVE 3 64900CIV3D_T_F GROUP CivilTeam INCLUDE_BORROW 64900CIV3D_T_F HOST_GROUP CivilTeam # Defines a Mech Eng group by computer name and controls license usage: HOST_GROUP MechTeam JoesPC FredsPC WillsPC JohnsPC BobsPC MAX 5 64300ACD_T_F HOST_GROUP MechTeam RESERVE 5 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam RESERVE 2 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam INCLUDE_BORROW 85578INVNTOR_T_F HOST_GROUP MechTeam INCLUDE_BORROW 65500ACAD_E_T_F HOST_GROUP MechTeam # Controls license usage for general drafters in subnet 192.168.0.* RESERVE 30 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE 64900CIV3D_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE 85578INVNTOR_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE 65500ACAD_E_T_F INTERNET 192.168.0.* EXCLUDE_BORROW 64300ACD_T_F INTERNET 192.168.0.*