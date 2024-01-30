AutoCAD for Mac および AutoCAD LT for Mac の 2021 以降のリリースのカスタム配置を作成できます(2020 以前のリリースの製品では、配置の作成はサポートされていません)。 AutoCADのインストールとアクティベーション、更新プログラムと修正プログラムのインストール、標準設定ファイルの配置を行うには、次の手順と例に従って実行してください。
AutoCAD for Mac および AutoCAD LT for Mac の 2021 以降のリリースのカスタム配置を作成できます(2020 以前のリリースの製品では、配置の作成はサポートされていません)。 AutoCADのインストールとアクティベーション、更新プログラムと修正プログラムのインストール、標準設定ファイルの配置を行うには、次の手順と例に従って実行してください。
// dmg ディスクをマウントする hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/Autodesk_AutoCAD_2023_macOS.dmg // AutoCAD 2023 をインストールする sudo /Volumes/Installer/Install\ Autodesk\ AutoCAD\ 2023\ for\ Mac.app/Contents/Helper/Setup.app/Contents/MacOS/Setup --サイレント
AutoCAD と共にインストールされる AdskLicensingInstHelper を使用して、AutoCAD のアクティベーションを行います。AdskLicensingInstHelper の詳細は、「Autodesk Licensing Installer Helper ツール ガイド」を参照してください。いくつかの例を示します:
// シングル タイプ ネットワーク ライセンス サーバで AutoCAD 2023 のアクティベーションを実行 /Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method NETWORK --lic_server_type SINGLE --lic_servers // USER ライセンスで AutoCAD 2023 のアクティベーションを実行(アクティベーションにはサインインが必要) /Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper change --prod_key 777O1 --prod_ver 2023.0.0.F --lic_method USER // AdskLicensingInstHelper のヘルプを確認する /Library/Application\ Support/Autodesk/AdskLicensing/Current/helper/AdskLicensingInstHelper --help
スクリプトを使用して、AutoCAD の更新プログラムまたは修正プログラムをインストールすることができます。次に例を示します。
// dmg ディスクをマウントする hdiutil attach -nobrowse ~/Downloads/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.dmg // AutoCAD 2023.0.1 Hotfix をインストールする sudo installer -pkg /Volumes/T054.M.013.acad.mac.x64.comboupdate/AutoCAD_Mac_2023.0.1_Hotfix_Combo.pkg -target /
AdMigrator ツールを使用して、標準設定ファイルを配置します。
// まず、インストールされた AutoCAD に標準の設定を行います。次に、以下のスクリプトで設定を 書き出します。 /Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -e -d ~/Documents/config.tar // config.tar をクライアント マシンにコピーする。次に .dwt テンプレート、印刷スタイル、 shx フォント、hkcu.plist を、config.tar からクライアント マシンの AutoCAD に読み込みます。 /Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -i template plot shx profile -s ~/Downloads/config.tar // その他の用途のために AdskLicensingInstHelper ヘルプをチェックする: /Applications/Autodesk/AutoCAD\ 2023/AutoCAD\ 2023.app/Contents/Helpers/AdMigrator.app/Contents/MacOS/AdMigrator -h
注: shx フォントを配置するには、設定を書き出す前に、まず.shx フォント ファイルを以下のフォルダにコピーする必要があります。.shx フォントを AutoCAD アプリケーション内に追加した場合、それらは書き出されません。
~/Library/Application\ Support/Autodesk/AutoCAD\ 2023/R24.2/roaming/@en@/Support/SHXFont/
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