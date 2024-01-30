管理者用インストール

Network License Manager の動作環境

Network License Manager (NLM)の更新、問題、動作環境の詳細については、Revenera のリリース ノート（英語）を参照してください。

Windows NLM の動作環境

プロセッサ 1.2 GHz 以上
ネットワーク インタフェース カード イーサネット ネットワーク環境設定
オペレーティング システム Microsoft®  Windows:
  • Windows 10
  • Windows 7 SP1
Microsoft® Windows Server:
  • Windows Server 2019
  • Windows Server 2016
FlexNet 11.18.0.0
通信プロトコル
 TCP/IP の注意事項: Network License Manager は TCP パケット タイプを使用します
仮想化のサポート VMWare ESXi 6.5 および 6.7 (License Manager のみ)
  • 上記のすべての Windows オペレーティング システム
Citrix® XenApp™ 8
  • 上記のすべての Windows オペレーティング システム
Citrix XenDesktop™ 8
  • 上記のすべての Windows オペレーティング システム
Microsoft Hyper-V 2019, Windows 10 Pro
  • Windows Server 2019
  • Windows 10
  • Windows 7 SP1
VMWare Workstation 15.x
  • Windows 10
  • Windows 7 SP1
Parallels Desktop 15.0
  • Windows 10
  • Windows 7 SP1

macOS NLM の動作環境

プロセッサ Intel® Core i5 以上、最低 1.2 GHz
ネットワーク インタフェース カード イーサネット ネットワーク環境設定
オペレーティング システム
  • macOS 10.15
  • macOS 10.14
  • macOS 11.0
FlexNet 11.18.0.0
通信プロトコル
 TCP/IP の注意事項: Network License Manager は TCP パケット タイプを使用します

Linux NLM の動作環境

プロセッサ 1.2 GHz 以上
ネットワーク インタフェース カード イーサネット ネットワーク環境設定
オペレーティング システム
  • Red Hat Enterprise Linux 8
  • Red Hat Enterprise Linux 7
  • Red Hat Enterprise Linux 6
FlexNet 11.18.0.0
通信プロトコル
 TCP/IP の注意事項: Network License Manager は TCP パケット タイプを使用します

関連項目

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