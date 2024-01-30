Network License Manager の動作環境

|プロセッサ
|1.2 GHz 以上
|ネットワーク インタフェース カード
|イーサネット ネットワーク環境設定
|オペレーティング システム
|Microsoft® Windows:
|FlexNet
|11.18.0.0
|通信プロトコル
|TCP/IP の注意事項: Network License Manager は TCP パケット タイプを使用します
|仮想化のサポート
|VMWare ESXi 6.5 および 6.7 (License Manager のみ)
|プロセッサ
|Intel® Core i5 以上、最低 1.2 GHz
|ネットワーク インタフェース カード
|イーサネット ネットワーク環境設定
|オペレーティング システム
|
|FlexNet
|11.18.0.0
|通信プロトコル
|TCP/IP の注意事項: Network License Manager は TCP パケット タイプを使用します
|プロセッサ
|1.2 GHz 以上
|ネットワーク インタフェース カード
|イーサネット ネットワーク環境設定
|オペレーティング システム
|
|FlexNet
|11.18.0.0
|通信プロトコル
|TCP/IP の注意事項: Network License Manager は TCP パケット タイプを使用します
Assistant が回答を見つけたり、担当者に連絡するお手伝いをします。
オートデスクではどのようなサポートが提供されますか？
ご利用可能なサポートの種類は、サブスクリプションのプランによって異なります。現在のプランでご利用可能なサポート レベルをご確認ください。