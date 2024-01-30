Network License Manager の動作環境

仮想化のサポート

VMWare ESXi 6.5 および 6.7 (License Manager のみ)

上記のすべての Windows オペレーティング システム Citrix® XenApp™ 8

上記のすべての Windows オペレーティング システム Citrix XenDesktop™ 8

上記のすべての Windows オペレーティング システム Microsoft Hyper-V 2019, Windows 10 Pro

Windows Server 2019

Windows 10

Windows 7 SP1 VMWare Workstation 15.x

Windows 10

Windows 7 SP1 Parallels Desktop 15.0

Windows 10

Windows 7 SP1