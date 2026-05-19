DWG と DXF はどちらも CAD ソフトウェア用のファイル形式ですが、DWG ファイルは 1982 年にオートデスクが開発した独自仕様の形式で、DXF は業界標準のオープン ファイル形式です。どちらのファイル形式でも、2D および 3D の画像を保存できる類似した機能を備えていますが、DWG の方がより幅広い種類のファイルを保存できます。また、DWG はバイナリ コードのため、テキストベースのコーディングが使用される DXF ファイルよりファイル サイズが約 25% 小さくなります。業界では多くの設計者が、DWG で作業した後に、DXF に書き出して設計を共有するという方法をとっています。