Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
TrustedDWG® は、オートデスクが開発した独自のテクノロジーです。DWG ファイルを使用して、設計データを効率的かつ正確に保存できます。TrustedDWG は、図面ファイルが最後に保存されたのがオートデスク以外のアプリケーションか、RealDWG ベースのアプリケーションかを検証できる機能を備えています。AutoCAD や AutoCAD Plus などのオートデスク ソフトウェアでは、オートデスクがサポートしていない可能性のあるファイルの場合や、アプリケーション内の .dwg ファイルの整合性や互換性を保証することができない場合に、システムが警告を表示します。
Autodesk Viewer（英語） 、DWG TrueView、AutoCAD Web などの DWG ビューアを使用すると、AutoCAD をインストールしなくても DWG ファイルを表示できます。クライアントにすばやくレビューしてもらったり、チーム間でコラボレーションする場合に便利です。
AutoCAD Web を使用すると、どこにいても任意のデバイスから 2D および 3D DWG ファイルを表示およびマークアップできます。AutoCAD Web 無償体験版（英語） を使用して、フル バージョンで軽微な編集や基本的な設計に必要な AutoCAD のコア コマンドにアクセスできます。
Autodesk DWG TrueView を使用すると、わずか 4 つの手順で DWG ファイルを別の形式に変換できます。Windows に対応し、DWG ファイルを JPG、PNG、STL、DXF、CSDX のファイル タイプに変換できます。
C++ または .NET で記述された製品では、ソースから DWG ファイルの読み取り/書き込みを行えるため、競争力を高めることができます。AutoCAD リリース 14 との完全後方互換性を備えた製品を、自信をもって完成させることができます。
AutoCAD や Fusion は CAD モデルの作成や編集に不可欠ですが、DWG ビューアを使用すると設計の確認や共有を簡単に行うことができ、フル機能を必要としないユーザーに適しています。
多くの DWG ビューアは無料で利用でき、追加のソフトウェア投資なしでプロジェクト参加者が内容を簡単に確認できて便利です。
モバイル デバイスやクラウドで DWG ファイルを表示でき、外出先での確認やコラボレーションに適しています。
DWG は広く使用されている CAD ファイル形式の 1 つであり、多様な設計ワークフローに対応する柔軟性と互換性を備えています。主なメリットは次のとおりです。
DWG ファイル テクノロジー環境には、金型、レンダリング、作図、注釈、計測の機能が含まれています。DWG ファイル テクノロジーは AutoCAD で広く使用されているだけでなく、オートデスクの多くの CAD 製品に不可欠です。
TrustedDWG™ テクノロジーでは、ファイルが最後に保存されたのがオートデスクのソフトウェア以外の場合、互換性がない可能性があることが通知されます。また、オートデスクのソフトウェアがサポートしていない可能性のあるファイルが識別されます。
DWG によるコラボレーションと比較
AutoCAD を使用して DWG ファイルのコラボレーションや比較を簡単に行う方法をご確認ください。インストラクター Shaun Bryant によるこのレッスンでは、「図面を共有」や「共有ビュー」のツールの使い方、Web 版 AutoCAD を使用した設計情報の共有、DWG ファイルの比較方法などを学びます。
この短いチュートリアルでは、AutoCAD の図面比較機能について学びます。次のようなトピックがあります。
図面比較の詳細について、以下の内容をご確認ください。
この短いチュートリアルでは、既存プロジェクト内でファイルやモデルをリンクする方法を学びます。内容は以下のとおりです。
このチュートリアルでは、DWG や DXF などの複数の CAD 形式にビューやシートを書き出す方法を確認できます。内容は以下のとおりです。
オートデスク ソフトウェアや RealDWG ベースのソフトウェアで作成された DWG ファイルを開いたり表示するためには、AutoCAD、AutoCAD Plus、AutoCAD Web、Revit、Inventor などのオートデスク製品のサブスクリプションを購入する必要があります。または、オンライン ビューアの Autodesk Viewer や、Windows の DWG TrueView などの DWG ビューアも使用できます。
DWG と DXF はどちらも CAD ソフトウェア用のファイル形式ですが、DWG ファイルは 1982 年にオートデスクが開発した独自仕様の形式で、DXF は業界標準のオープン ファイル形式です。どちらのファイル形式でも、2D および 3D の画像を保存できる類似した機能を備えていますが、DWG の方がより幅広い種類のファイルを保存できます。また、DWG はバイナリ コードのため、テキストベースのコーディングが使用される DXF ファイルよりファイル サイズが約 25% 小さくなります。業界では多くの設計者が、DWG で作業した後に、DXF に書き出して設計を共有するという方法をとっています。
.dwg ファイルの編集に最も広く使用されるプログラムは、Autodesk AutoCAD、AutoCAD Plus、AutoCAD Web、Inventor、Revit です。DWG ファイルを開いて編集できるオートデスク以外のソフトウェアもいくつか存在します。