DWG の表示、編集、変換

DWG ビューア、エディタ、ファイル コンバータ

DWG ファイルを使用したコラボレーション ワークフロー

ホーム オフィスで AutoCAD を使用する人々

DWG ファイルとは

DWG ファイルは、業界で広く使用されている標準的なファイル形式です。CAD データを製図者、建築設計者、エンジニアの間でやり取りするために役立ちます。.dwg をネイティブ ファイル形式として採用している AutoCAD などのさまざまなオートデスク ソフトウェアで、DWG ファイルを作成および編集できます。DWG テクノロジー搭載の環境は、2D および 3D のジオメトリを描画、レンダリング、注釈付け、計測する機能だけでなく、地図、写真、BIM点群データなどを操作および保存できる機能も備えています。 

オフィス環境で AutoCAD を使用する女性。

TrustedDWG® とは

TrustedDWG® は、オートデスクが開発した独自のテクノロジーです。DWG ファイルを使用して、設計データを効率的かつ正確に保存できます。TrustedDWG は、図面ファイルが最後に保存されたのがオートデスク以外のアプリケーションか、RealDWG ベースのアプリケーションかを検証できる機能を備えています。AutoCADAutoCAD Plus などのオートデスク ソフトウェアでは、オートデスクがサポートしていない可能性のあるファイルの場合や、アプリケーション内の .dwg ファイルの整合性や互換性を保証することができない場合に、システムが警告を表示します。

モバイル環境で AutoCAD を使用する人々。

DWG ファイルを作成、編集するには

DWG ファイルは、AutoCADRevitInventor など、さまざまなオートデスク ソフトウェア ツールの作業に使用できます。DWG は、設計業界における標準的なファイル形式として広く使用されています。オートデスクがライセンス契約で提供している RealDWG® ソフトウェア開発ツールキットを使用すると、オートデスクおよび TrustedDWG® 検証システムの基準を満たす DWG ファイルと DXF ™ ファイルを作成できます。

DWG ファイルの関連ツール

DWG ビューア

Autodesk Viewer（英語） 、DWG TrueView、AutoCAD Web などの DWG ビューアを使用すると、AutoCAD をインストールしなくても DWG ファイルを表示できます。クライアントにすばやくレビューしてもらったり、チーム間でコラボレーションする場合に便利です。

オートデスクのビューア

DWG マークアップとレビュー

AutoCAD Web を使用すると、どこにいても任意のデバイスから 2D および 3D DWG ファイルを表示およびマークアップできます。AutoCAD Web 無償体験版（英語） を使用して、フル バージョンで軽微な編集や基本的な設計に必要な AutoCAD のコア コマンドにアクセスできます。

Autodesk AutoCAD Web

DWG コンバータ

Autodesk DWG TrueView を使用すると、わずか 4 つの手順で DWG ファイルを別の形式に変換できます。Windows に対応し、DWG ファイルを JPG、PNG、STL、DXF、CSDX のファイル タイプに変換できます。

Autodesk DWG TrueView（英語）

TrustedDWG® および RealDWG® SDK

C++ または .NET で記述された製品では、ソースから DWG ファイルの読み取り/書き込みを行えるため、競争力を高めることができます。AutoCAD リリース 14 との完全後方互換性を備えた製品を、自信をもって完成させることができます。

RealDWG プラットフォーム テクノロジー（英語）

AutoCAD で DWG ファイルを開いて編集する

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迅速なアクセスとコラボレーションを実現する DWG ビューアのメリット

AutoCAD や Fusion は CAD モデルの作成や編集に不可欠ですが、DWG ビューアを使用すると設計の確認や共有を簡単に行うことができ、フル機能を必要としないユーザーに適しています。

使いやすさ

DWG ビューアは直感的なインターフェイスを備えており、クライアントやチーム メンバーは専門的なトレーニングを受けなくてもモデルを簡単に確認できます。

 

コスト効率の高い選択肢

多くの DWG ビューアは無料で利用でき、追加のソフトウェア投資なしでプロジェクト参加者が内容を簡単に確認できて便利です。

 

どこからでもアクセス可能

モバイル デバイスやクラウドで DWG ファイルを表示でき、外出先での確認やコラボレーションに適しています。

 

信頼性の高い精度

CAD ソフトウェアの軽量な代替でありつつも、DWG ファイル リーダーはモデルや関連データを正確に表示でき、安心して利用できます。

 

DWG ファイルが設計業界で広く信頼されている理由

DWG は広く使用されている CAD ファイル形式の 1 つであり、多様な設計ワークフローに対応する柔軟性と互換性を備えています。主なメリットは次のとおりです。

包括的なデータ ストレージ

DWG ファイルには、2D および 3D ジオメトリ データ、注釈、色、画層、メタデータを 1 つのファイルに格納できます。

効率的なファイル サイズ

DWG ファイルは保存や共有に最適化されているため、コラボレーションが容易になります。

幅広い互換性

業界標準形式として、DWG は AutoCADFusion を含む主要な CAD ツールと連携し、多くのプラットフォームで表示できます。

2D と 3D ワークフローのサポート

DWG ファイルを使用すると、設計プロセス全体を通じて 2D スケッチと 3D モデルをシームレスに統合できます。

AutoCAD 上で建築モデルをレーザー カットしている建築設計者

DWG ファイルの歴史と進化

DWG 形式は 1970 年代後半に Mike Riddle 氏によって開発され、1982 年にオートデスクにライセンス供与された後、初期の AutoCAD ソフトウェアのネイティブ ファイル形式となりました。 その後数十年にわたり、DWG は 2D 製図のサポートから 3D モデリングやクラウドベースのコラボレーションへと進化し、設計者がプラットフォームをまたいで効率的に作業できるようになりました。  現在もオートデスクは DWG ファイル形式の強化を続けており、AI を活用した設計ツールを含む新しい技術との互換性を維持しています。

オートデスクの著作権情報と商標

DWG テクノロジー環境

DWG ファイル テクノロジー環境には、金型、レンダリング、作図、注釈、計測の機能が含まれています。DWG ファイル テクノロジーは AutoCAD で広く使用されているだけでなく、オートデスクの多くの CAD 製品に不可欠です。

TrustedDWG

TrustedDWG™ テクノロジーでは、ファイルが最後に保存されたのがオートデスクのソフトウェア以外の場合、互換性がない可能性があることが通知されます。また、オートデスクのソフトウェアがサポートしていない可能性のあるファイルが識別されます。

 

法的情報開示を参照してください（英語）

DWG ファイル ソフトウェアに関する Autodesk University の学習セッション

DWG によるコラボレーションと比較

Autodesk University の「Shared Views（SHAREDVIEWS）」というタイトルのプレゼンテーション スライド

AutoCAD：もうコラボレーションや比較は始めていますか?

AutoCAD を使用して DWG ファイルのコラボレーションや比較を簡単に行う方法をご確認ください。インストラクター Shaun Bryant によるこのレッスンでは、「図面を共有」や「共有ビュー」のツールの使い方、Web 版 AutoCAD を使用した設計情報の共有、DWG ファイルの比較方法などを学びます。

DWG ファイルの使用を開始する

この短いチュートリアルでは、AutoCAD の図面比較機能について学びます。次のようなトピックがあります。

  • 図面比較を使用する理由
  • ツールを見つけて使用する方法
  • 図面比較を使用する利点

 

図面比較の詳細について、以下の内容をご確認ください。

  • ツールへのアクセス方法の詳細
  • 図面比較のオンとオフの切り替え
  • 比較時に DWG ファイル間の差異を確認する方法

 

この短いチュートリアルでは、既存プロジェクト内でファイルやモデルをリンクする方法を学びます。内容は以下のとおりです。

  • Revit モデルと DWG ファイルのリンク方法
  • リンク プロセスの具体例
  • リンクされたモデルの移動

 

このチュートリアルでは、DWG や DXF などの複数の CAD 形式にビューやシートを書き出す方法を確認できます。内容は以下のとおりです。

  • 書き出すファイル形式の選択方法
  • 書き出し設定
  • シート セットのナビゲーション方法
  • ファイル名の付け方

 

DWG ファイルに関するよくある質問（FAQ）

DWG ファイルを表示および確認するには、どうすればよいですか?

オートデスク ソフトウェアや RealDWG ベースのソフトウェアで作成された DWG ファイルを開いたり表示するためには、AutoCADAutoCAD PlusAutoCAD WebRevitInventor などのオートデスク製品のサブスクリプションを購入する必要があります。または、オンライン ビューアの Autodesk Viewer や、Windows の DWG TrueView などの DWG ビューアも使用できます。

DWG ファイルをオンラインで編集するにはどうすればよいですか?

AutoCAD Web を使用すると、Web やモバイルで AutoCAD を利用して 2D および 3D DWG ファイルを確認およびマークアップし、基本的な 2D 図面を作成できます。

DWG と DXF の違いを教えてください。

DWG と DXF はどちらも CAD ソフトウェア用のファイル形式ですが、DWG ファイルは 1982 年にオートデスクが開発した独自仕様の形式で、DXF は業界標準のオープン ファイル形式です。どちらのファイル形式でも、2D および 3D の画像を保存できる類似した機能を備えていますが、DWG の方がより幅広い種類のファイルを保存できます。また、DWG はバイナリ コードのため、テキストベースのコーディングが使用される DXF ファイルよりファイル サイズが約 25% 小さくなります。業界では多くの設計者が、DWG で作業した後に、DXF に書き出して設計を共有するという方法をとっています。

.dwg ファイルを編集できるプログラムを教えてください。

.dwg ファイルの編集に最も広く使用されるプログラムは、Autodesk AutoCADAutoCAD PlusAutoCAD WebInventorRevit です。DWG ファイルを開いて編集できるオートデスク以外のソフトウェアもいくつか存在します。

DWG ファイルをオンラインで編集するにはどうすればよいですか?

AutoCAD Web を使用すると、DWG ファイルをオンラインで編集できます。AutoCAD Web では、Web ブラウザで DWG CAD ファイルを編集、レビュー、作成することができます。

DWG ファイルをモバイルで使用できますか?

AutoCAD Web を使用すると、モバイルの AutoCAD を使用して 2D および 3D DWG ファイルを確認およびマークアップし、基本的な 2D 図面を作成できます。詳細はこちら

DWG ファイルを無償で開くにはどうすればよいですか?

オートデスクは、DXF、DWG、DWT、DXB、DGN、DWF などの CAD ファイルをオフライン、モバイル、または Web ブラウザで表示できる無償の DWG ビューアを提供しています。

ファイル表示のみが必要な場合はどのような方法がありますか?

オートデスクは、ファイル表示のみが必要な関係者向けに、サブスクリプションが不要な無償ビューアを提供しています。ユーザー単位管理プログラムに移行する場合は、ご利用可能な移行プログラムをご確認ください。

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