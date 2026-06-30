断片化された SOLIDWORKS 環境から Fusion に切り替えることにより、ツールの乱立を整理し、コスト削減につなげることができます。

オープンなエコシステムと柔軟な API により、Fusion が既存の技術スタックに適応します。その逆ではありません。月額 から、接続されたカスタマイズ可能な製品開発環境を利用できます。*

既存の SOLIDWORKS データと連携ワークフローを使用して、作業の勢いを維持

無償のガイド付きリソースで、同等のツールをすばやく習得

大規模なロールアウトを必要とせず、移行チェックリストに沿って進行

サポート対応可能な技術エキスパートへのアクセス

*価格と機能は、サブスクリプション、環境設定、拡張機能によって異なります。