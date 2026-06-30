Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
断片化されたツールは、データとプロセスの分断につながります。Fusion は、CAD、CAM、CAE、PCB、PDM、PLM を統合したプラットフォームでこうした混乱を解消します。一貫性と市場投入までの時間短縮を実現し、IT オーバーヘッドの削減とライセンス管理の簡素化を支援するよう設計されています。
ソフトウェアに左右されず、設計を加速させましょう。 作業方法を規定する複雑で柔軟性に欠けるプラットフォームとは異なり、Fusion の生成 AI 機能がより優れた製品開発への効率的な道筋を提供し、設計プロセス全体を通じて部品とプロセスの最適化を支援します。
PDM 管理の負担を軽減しましょう。 リアルタイムのデジタル スレッドにより、関係者が信頼できる唯一の情報源を共有することによって、サイロ化されたワークフローとバージョンの混乱を軽減し、製品開発スピードの向上を支援します。
- Snail Works 社 創業者/Alex Wu 氏
- JDD 社 プロダクション デザイナー/Charlie Adlem 氏
- Moose Toys 社 エンジニアリング マネージャー/Carl Budd 氏
断片化された SOLIDWORKS 環境から Fusion に切り替えることにより、ツールの乱立を整理し、コスト削減につなげることができます。
オープンなエコシステムと柔軟な API により、Fusion が既存の技術スタックに適応します。その逆ではありません。月額
*価格と機能は、サブスクリプション、環境設定、拡張機能によって異なります。
Fusion は設計と製造をつなぐことで、変更による下流工程の混乱を防ぎます。
Fusion では、フィーチャ ツリーに悩まされたり、モデルを再構築したりすることなく、設計の検討、修正、改良をより簡単に行えます。
設計とシミュレーションが連携するため、分断されたツール間を移動することなく、形状、適合性、機能を早期に検証できます。
Fusion で機械、製造、電子機器設計を統合し、設計から生産まで変更の整合性を維持します。
CAD と CAM を 1 つの環境に統合することにより、引き継ぎと手戻りを削減しながら、設計変更とツールパスの整合性を維持できます。
モデルのコンテキストを理解する AI が、質問を具体的な操作につなげ、Fusion 内でタスクとワークフローを直接実行できるよう支援します。
Fusion の AI 機能は、製造およびドキュメント作成ワークフローをサポートする 2D 図面の生成を支援します。
設計のドキュメント化に必要な反復作業の削減を支援しながら、エラーを最小限に抑え、ワークフローを加速します。
自動拘束の機能では、設計作業におけるジオメトリの定義を AI で自動化することで、スケッチ作業をシンプルにすることができます。
不足している寸法や拘束を見つけ、細部をすばやく追加したり、スケッチを一から作成したりしながら、完全に定義されたスケッチの作成を支援します。
人間には思いつかないような設計案を生成し、新たな可能性を探求し、クリエイティブなソリューションを効率的に創造できます。
設計プロセスを合理化することによって、コストを削減し、製品の全体的な品質や性能を高めることができます。
CloudNC 社の Fusion 向け自動化アドイン CAM Assist では、わずか数秒で 3 軸コンポーネントの 3D モデルから加工法を生成できます。これにより、CAM プログラミングの繰り返し作業を自動化することができます。
CAM Assist は、まるで副操縦士のようにエンジニアをサポートします。数時間から数日かかっていたツールパスや見積もりの作成作業が、瞬時に完成するようになります。
データが接続されていれば、スピードを維持できます。フィードバック、バージョン、ライブ BOM を 1 つの場所で整合させます。
PDM のチェックインをなくしましょう。Fusion は、ローカル ファイルの煩わしさなしにリアルタイム コラボレーションを実現する、クラウドファーストの信頼できる唯一の情報源を提供します。
PDM に振り回されるのをやめましょう。Fusion はすぐに使用できるよう設計された組み込みのデータ管理を提供します。個別の PDM システムは必要ありません。
従来の PLM 設定の複雑さを軽減します。Fusion は、重い PLM インフラストラクチャなしで、CAD を BOM や変更・承認プロセスに接続します。
製造の未来を引き出しましょう。 特定のマシンに縛られずに、クラウドネイティブで AI 駆動のパワーを体験できます。
小規模な研究開発グループでも、数百人のエンジニアやオペレーターを抱える複数拠点の製造会社でも、Fusion はニーズに合わせて拡張できます。
統合された製造プロセス。プロフェッショナルな加工・生産チーム向けのソリューション
高度な CAM 自動化、高精度加工、堅牢な CAD ツールを 1 つの環境に統合。スタンドアロンの CAM ツールを超えた機能を必要とするチームに最適です。
従来の CAD/CAM の複数利用から移行するメリット：
Fusion の全機能に加えて、高度な製造機能を搭載：
最新化を目指すエンジニアリング チームのための完全な設計・データ プラットフォーム
従来のシステムの複雑性を排除し、エンタープライズ レベルの精度、データの厳密性、設計から製造までの連続したプロセスを必要とするチームに最適です。
従来のツールやアドオンから移行するメリット：
Fusion の全機能に加えて、高度な設計機能を搭載：
Autodesk Fusion で、設計・製造・データ・オペレーションの製品開発プロセス全体を、単一のプラットフォームに統合できます。
フォームに入力してお問い合せください。オートデスク営業担当者が、貴社のニーズに最適なソリューションをご案内します。
はい。コアとなる CAD の概念が同じで、Autodesk が専用の移行サポートを提供しているため、多くの SOLIDWORKS ユーザーは Autodesk Fusion に簡単に移行できると感じています。
はい。日常的な機械設計では、Autodesk Fusion と SOLIDWORKS のコアとなるパラメトリック モデリング ツールとダイレクト モデリング ツールは同等であり、どちらもパーツ、アセンブリ、一般的な生産ワークフローに適しています。
ダイレクト モデリング：どちらのプラットフォームもダイレクト モデリング ワークフローをサポートしており、設計者は元のフィーチャ履歴を再編集することなく、面を押す、引く、オフセットする、移動するなどの操作ができます。これは、すばやい変更や後工程での編集、STEP ファイルなどの読み込まれたジオメトリを扱う場合によく使用されます。Fusion はダイレクト編集をパラメトリック タイムラインとネイティブに融合し、SOLIDWORKS は主に既存または読み込まれたフィーチャを修正するためのダイレクト編集ツールを提供します。
ツール数を減らし、コラボレーションを容易にし、チーム間の柔軟性を高める、より統合されたクラウドベースの設計から製造までのワークフローを求めている場合は、SOLIDWORKS から Autodesk Fusion への切り替えをご検討ください。
Autodesk Fusion に移行する主なメリットは次のとおりです。
1. 統合された CAD、CAM、CAE、電子機器、データ管理：Autodesk Fusion は、機械設計、シミュレーション、製造（CAM）、電子機器（PCB）、データ管理を単一プラットフォームに統合します。これにより、従来の SOLIDWORKS ワークフローで必要になることが多い複数のアドオンや外部アプリケーションの必要性を軽減できます。
2. 合理化された設計から製造までのワークフロー：Fusion により、チームは 1 つの環境内で設計から CNC プログラミング、シミュレーション、製造へ移行できます。これにより、データ変換を最小限に抑え、引き継ぎを削減し、設計チームと製造チーム間の一貫性を向上させます。
3. クラウドベースのコラボレーションとデータ アクセス：Fusion はクラウドネイティブであるため、チームはリアルタイムでコラボレーションし、バージョンを自動管理し、任意の場所やデバイスから設計にアクセスできます。これは、主にファイルベースでデスクトップ中心の SOLIDWORKS ワークフローとは対照的です。SOLIDWORKS では、コラボレーションとバージョン管理のために追加システムが必要になることが多くあります。
4.柔軟な導入とクロスプラットフォーム サポート：Autodesk Fusion は Windows と macOS で動作し、ブラウザベースとモバイルのアクセスをサポートします。これにより、ハードウェア環境が混在する組織や分散チームでも、単一プラットフォームへの標準化を進めやすくなります。
5. 最新のワークフローによる同等の機械設計機能：Fusion は、SOLIDWORKS と同様に、日常的な機械設計に適した堅牢なパラメトリック モデリング ツールとダイレクト モデリング ツールを提供します。主な違いは機能そのものではなく、ワークフローにあります。Fusion は反復設計、すばやい編集、下流の製造を同じシステム内でサポートするように構築されています。
6. チームの拡大に伴う運用の複雑さの低減：Fusion は、ツールを 1 つのプラットフォームに統合することで、特に小規模から中規模のチーム、スタートアップ、ジョブ ショップにおいて、ソフトウェアの断片化、トレーニングの負荷、統合の課題を軽減できます。
Autodesk Fusion は SOLIDWORKS より大幅に低価格でありながら、1 つのサブスクリプションで CAD、CAM、シミュレーション、クラウド データ管理を利用できます。
Autodesk Fusion の価格（商用）
実際の価格、含まれる機能、総コストは、環境設定、地域、契約期間、オプションのアドオンによって異なります。
Autodesk Fusion は、サブアセンブリ、リンクされたデータ、簡略化されたジオメトリを使用して設計を構成する場合、大規模アセンブリをサポートします。非常に大規模なアセンブリでは、効率を維持するために Inventor Professional などのパフォーマンス重視の CAD ソフトウェアが必要です。
Autodesk Fusion と SOLIDWORKS の購入における主な違いは、コスト、パッケージング、ワークフローのアプローチです。Fusion は CAD、CAM、CAE、基本的なデータ管理を 1 つの統合パッケージにまとめた、低価格から利用できるサブスクリプションベースのプラットフォームです。SOLIDWORKS は通常、多くの階層で価格が高く、シミュレーションなどの機能には追加モジュールや上位階層のパッケージが必要になることが多くあります。
はい。Autodesk Fusion は、パーツ一覧付きのアセンブリ図面を含め、製造用の 2D 図面作成をサポートします。［図面］作業スペースでは寸法付きビューや注釈のほか、項目番号、数量、基本的なコンポーネント プロパティを備えた BOM として機能するパーツ一覧テーブルを生成できます。このパーツ一覧はモデルに関連付けられており、設計が変更されると更新されます。
はい。Autodesk Fusion は、CAD、CAM、CAE、電子機器、データ管理を 1 つのシステムに統合する、クラウドベースで継続的に更新されるプラットフォームであるため、設計および製造ビジネスの長期的な適応性を支援します。
Fusion は次の方法で長期的な適応性をサポートします。
Fusion はクラウドで提供され、製品ライフサイクル全体で統合され、絶えず進化しているため、将来の製造方法やコラボレーション モデルをサポートしながら、従来のワークフローへの依存を軽減できます。