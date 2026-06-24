CAD、CAM、CAE、PCB、PDM の統合ワークフローを AI の圧倒的なスピードで

Fusion に Claude を連携し、AI を活用した設計を開始

Claude Connector for Autodesk Fusion を使用すると、自然言語のプロンプトで高精度のジオメトリを生成できます。クリック操作の手間を減らし、デザインの創出に集中できます。

現代のエンジニアのために設計

AI をワークフローに直接組み込むことで、構想段階のアイデアから製造可能な設計への移行プロセスを合理化できます。新しい Model Context Protocol（MCP）により、Anthropic の Claude など、サードパーティの AI システムが設計データに安全にアクセスし、Fusion 環境内でアクションを実行できるようになりました。

シンプルなプロンプトの利用にとどまらず、AI が生成した提案を構造化された編集可能なエンジニアリング ワークに落とし込むことができます。
 

設計から製造までのワークフローを再定義

Autodesk Fusion Design ワークフロー

リアルタイム デザイン ワークフロー

Claude は、分析や提案以上のことができます。Fusion MCP により、Fusion 内でデザイン ジオメトリとフィーチャを作成して、修正し、確認できます。

 

Autodesk Fusion Manufacturing ワークフロー

複数ステップの製造ワークフローを自動化

Fusion をツールやワークフローに接続し、自然言語を使用して製造のルーチンを自動化します。

 

Autodesk Fusion エージェンティック ワークフロー

カスタム エージェンティック ワークフロー

Fusion MCP によって、ユーザー、開発者、チームは Claude を使用したカスタムの Fusion ワークフローを構築できます。

 

Autodesk Fusion COSMER

「MCP によって Fusion に Claude を直接組み込むことで、エンジニアはツールから離れることなく AI 機能にアクセスできます。サービス横断のワークフローという切り口は、複雑なマルチ ツール プロセスを遂行するチームに非常に役立ちます」

— COSMER

プロンプトから生産に対応した設計へ

プロダクト デザイナー向け

フォルムと機能をより迅速に探求

Claude を使用してアイデアを生み出し、それを構造化されたデザイン アクションとして Fusion に取り込んで調整し、優れたデザインに仕上げることができます。

 

機械エンジニア向け

反復的なモデリング ステップを自動化

手動の設定や繰り返しの編集作業を減らし、設計の検証により多くの時間を割くことができます。

 

メーカーおよびテクニカル クリエーター向け

構想から構築可能なものに

着想から製造へのプロセスを加速。思いどおりに編集可能な製造に直結するモデルを作成し、共同作業を進めることができます。

 

Autodesk Fusion のプランと価格

小規模な研究開発グループでも、数百人のエンジニアやオペレーターを抱える複数拠点の製造会社でも、Fusion はニーズに合わせて拡張できます。

Autodesk Fusion

最新の製品開発の基盤

Autodesk Fusion

Fusion の 30 日間無償体験版を試す

 

設計と共同作業に不可欠な CAD、CAM、CAE、PCB、PDM を 1 つの統合ワークスペースで利用できます。

 

含まれる機能：

  • 完全に統合された CAD と CAM
  • リアルタイムのチーム コラボレーション
  • PCB 設計とエレメカの統合
  • 作図の自動化とデザイン コンフィギュレーション

最適：初期段階のチームやメーカー

 

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Autodesk Fusion for Manufacturing

統合された製造プロセス。プロフェッショナルな加工・生産チーム向けのソリューション

Autodesk Fusion for Manufacturing

高度な CAM 自動化、高精度加工、堅牢な CAD ツールを 1 つの環境に統合。スタンドアロンの CAM ツールを超えた機能を必要とするチームに最適です。

 

従来の CAD/CAM の複数利用から移行するメリット：

  • CAD から CAM への引き渡しの際にフィーチャの欠落やモデルの破損がなく、手戻りがない
  • 複数の高額なライセンスの費用を支払うことなく、1 つのワークフローを実現
  • クラウド コラボレーションにより、生産加工の工程全体で信頼できる一元的な情報ソースに基づいて稼働

 

Fusion の全機能に加えて、高度な製造機能を搭載：

  • 2D 加工から完全な 5 軸加工まで、生産基準品質の精度を実現
  • フライス加工、旋盤加工、複合旋盤加工のためのインテリジェントなツールパス
  • CAM プログラミングの自動化によって設定時間とサイクル タイムを短縮
  • 処理中のパーツ検査とプローブ
  • 無料かつ完全に編集可能なポストプロセッサ
  • CAD と CAM の統合により、手戻りやデータ移動の手間を解消
  • プロトタイプ作成から生産まで、スケーラブルなワークフロー

 

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Autodesk Fusion for Design

最新化を目指すエンジニアリング チームのための完全な設計・データ プラットフォーム

Autodesk Fusion for Design

従来のシステムの複雑性を排除し、エンタープライズ レベルの精度、データの厳密性、設計から製造までの連続したプロセスを必要とするチームに最適です。

 

従来のツールやアドオンから移行するメリット：

  • リアルタイムのコラボレーションとクラウド データによる迅速な意思決定
  • バージョンの競合、参照の破損、ファイル同期の問題がない
  • 設計、データ管理、製造のすべてを 1 つのプラットフォームで行い総コストを削減

 

Fusion の全機能に加えて、高度な設計機能を搭載：

  • 早期かつ頻繁に検証できる 11 の高度なシミュレーション スタディ
  • 軽量でパフォーマンスの高いイノベーションにつなげるジェネレーティブ デザイン
  • 複雑なジオメトリに対応する高度なサーフェス ツールとメッシュ ツール
  • プラスチック、シート メタル、DFM ツールを活用して製造性を念頭に置いて設計
  • 統合されたデータ管理と PLM で、大規模製造の厳密性とサプライ チェーンをサポート

 

 

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メディアでの Autodesk Fusion

Anthropic 社が、Blender や Adobe などのクリエイティブ ツールに対応する 9 つの Claude コネクタをリリース（英語）
Claude は 9 つの新しいコネクタでクリエイティブ ツールとの連携を実現（英語）
Anthropic 社が、Blender、Autodesk、Adobe によるアニメーション パイプラインに Claude を拡大（英語）
Anthropic 社が「Claude for Creative Work」を発表。プロのクリエイティブ ツールに AI を拡大（英語）
Anthropic 社は Adobe のほか数社と提携し、クリエイティブ作業での Claude の活用に対応（英語）
OpenAI と Gemini が画像生成への注力を進める一方、Anthropic 社は Claude を 9 つのクリエイティブ ツールに展開（英語）

製品開発プロセスを最新化

Autodesk Fusion で、設計・製造・データ・オペレーションの製品開発プロセス全体を、単一のプラットフォームに統合できます。

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