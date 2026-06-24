AI をワークフローに直接組み込むことで、構想段階のアイデアから製造可能な設計への移行プロセスを合理化できます。新しい Model Context Protocol（MCP）により、Anthropic の Claude など、サードパーティの AI システムが設計データに安全にアクセスし、Fusion 環境内でアクションを実行できるようになりました。

シンプルなプロンプトの利用にとどまらず、AI が生成した提案を構造化された編集可能なエンジニアリング ワークに落とし込むことができます。

