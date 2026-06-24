Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
AI をワークフローに直接組み込むことで、構想段階のアイデアから製造可能な設計への移行プロセスを合理化できます。新しい Model Context Protocol（MCP）により、Anthropic の Claude など、サードパーティの AI システムが設計データに安全にアクセスし、Fusion 環境内でアクションを実行できるようになりました。
シンプルなプロンプトの利用にとどまらず、AI が生成した提案を構造化された編集可能なエンジニアリング ワークに落とし込むことができます。
Claude は、分析や提案以上のことができます。Fusion MCP により、Fusion 内でデザイン ジオメトリとフィーチャを作成して、修正し、確認できます。
Fusion をツールやワークフローに接続し、自然言語を使用して製造のルーチンを自動化します。
Fusion MCP によって、ユーザー、開発者、チームは Claude を使用したカスタムの Fusion ワークフローを構築できます。
— COSMER
プロダクト デザイナー向け
Claude を使用してアイデアを生み出し、それを構造化されたデザイン アクションとして Fusion に取り込んで調整し、優れたデザインに仕上げることができます。
機械エンジニア向け
手動の設定や繰り返しの編集作業を減らし、設計の検証により多くの時間を割くことができます。
メーカーおよびテクニカル クリエーター向け
着想から製造へのプロセスを加速。思いどおりに編集可能な製造に直結するモデルを作成し、共同作業を進めることができます。
小規模な研究開発グループでも、数百人のエンジニアやオペレーターを抱える複数拠点の製造会社でも、Fusion はニーズに合わせて拡張できます。
最新の製品開発の基盤
設計と共同作業に不可欠な CAD、CAM、CAE、PCB、PDM を 1 つの統合ワークスペースで利用できます。
含まれる機能：
最適：初期段階のチームやメーカー
統合された製造プロセス。プロフェッショナルな加工・生産チーム向けのソリューション
高度な CAM 自動化、高精度加工、堅牢な CAD ツールを 1 つの環境に統合。スタンドアロンの CAM ツールを超えた機能を必要とするチームに最適です。
従来の CAD/CAM の複数利用から移行するメリット：
Fusion の全機能に加えて、高度な製造機能を搭載：
最新化を目指すエンジニアリング チームのための完全な設計・データ プラットフォーム
従来のシステムの複雑性を排除し、エンタープライズ レベルの精度、データの厳密性、設計から製造までの連続したプロセスを必要とするチームに最適です。
従来のツールやアドオンから移行するメリット：
Fusion の全機能に加えて、高度な設計機能を搭載：
Autodesk Fusion で、設計・製造・データ・オペレーションの製品開発プロセス全体を、単一のプラットフォームに統合できます。
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