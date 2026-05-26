学生向けデザインコンテスト支援サイト

学生コンテストから始まる、未来のものづくり

Autodesk Fusionは、設計・解析・製造までをつなぐデジタルものづくりを通じて、学生の挑戦を支援しています

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学生による制作・開発プロジェクト

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Autodeskによる学習サポート

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昨年学生コンテストに参加された学生の方からの声

“Fusionはギアのアドインが豊富で使用しています。”

“快適にFusionを使わせて頂いています。操作性、非常に良いです。”

“授業で習いましたが、無償で使用でき、操作性もとても良いです。"

Autodesk Fusion のトレーニング

フォームモデリング

直感操作で描く“曲線美”の追求 (オンデマンド録画)

フォームモデリング トレーニング

粘土細工のような直感的な操作で自由曲面を作り出す「フォームモデリング」の基礎を学びます。

  • フォーム操作と表示モード切替による形状管理
  • マニピュレーターとスケール機能を活用した設計
  • 場面に応じた効率的なモデリング
  • 厚み付けからソリッド化までの基本プロセス

単に「形を作る」だけでなく、デジタルならではの「効率的で美しい面づくり」へ。

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アセンブリ トレーニング

部品設計から“組立思考”へ (オンデマンド録画)

アセンブリ トレーニング

単体設計から一歩進み、組立を前提に考える設計教育への展開をコンパクトに学びます。

  • ジョイント／モーションによる拘束理解
  • 標準部品ライブラリの活用
  • 組立／分解アニメーション作成

単に「とりあえず組む」のではなく、「考えて組む」へ。
学生の理解を一段引き上げます。

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ジェネレーティブ デザイン

AIとともに設計する新しい授業へ(オンデマンド録画)

ジェネレーティブ デザイン トレーニング

これからのものづくりに欠かせない「ジェネレーティブデザイン」の基礎を、体験形式で学びます。

  • ジェネレーティブ デザインの基本概念
  • 荷重／拘束／材料設定
  • 生成案の比較評価
  • 軽量化と最適化思考

経験と勘だけに頼らない設計教育へ。
これからのものづくりを見据えた実践導入講座です。

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Autodesk Fusion を使用して学生が制作したプロジェクト事例

ARES

学生プロジェクト

ARES Project

火星探査機世界大会に出場。ステアリング機構付きローバーと自作サイクロイド減速機を備えたロボットアームで高精度な動作を実現し、ミッション達成を目指す。

PLANET-Q

学生プロジェクト

九州大学 PLANET-Q

高度10kmを目指すロケット開発。設計から製造まで自ら手がける実践型プロジェクトで、先端技術を駆使して設計センスやスキルを磨いている​。

学生プロジェクト

学生プロジェクト

立命館大学 Ri-one

RoboCup 2024で世界一を獲得！自律型ロボットの複雑な設計を支えたFusion活用や世界レベルの成果を出したものづくりの実践例をご紹介。