Revit、AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets)、Civil 3D などの統合 BIM ツール
製造
Inventor や AutoCAD Plus (AutoCAD including specialized toolsets) と連携できるプロフェッショナル仕様の CAD/CAM ツール
エンターテインメント
3ds Max や Maya など、エンターテインメント コンテンツ制作向けのツールセット
直感操作で描く“曲線美”の追求 (オンデマンド録画)
粘土細工のような直感的な操作で自由曲面を作り出す「フォームモデリング」の基礎を学びます。
単に「形を作る」だけでなく、デジタルならではの「効率的で美しい面づくり」へ。
部品設計から“組立思考”へ (オンデマンド録画)
単体設計から一歩進み、組立を前提に考える設計教育への展開をコンパクトに学びます。
単に「とりあえず組む」のではなく、「考えて組む」へ。
学生の理解を一段引き上げます。
AIとともに設計する新しい授業へ(オンデマンド録画)
これからのものづくりに欠かせない「ジェネレーティブデザイン」の基礎を、体験形式で学びます。
経験と勘だけに頼らない設計教育へ。
これからのものづくりを見据えた実践導入講座です。
学生プロジェクト
火星探査機世界大会に出場。ステアリング機構付きローバーと自作サイクロイド減速機を備えたロボットアームで高精度な動作を実現し、ミッション達成を目指す。
学生プロジェクト
高度10kmを目指すロケット開発。設計から製造まで自ら手がける実践型プロジェクトで、先端技術を駆使して設計センスやスキルを磨いている。
学生プロジェクト
RoboCup 2024で世界一を獲得！自律型ロボットの複雑な設計を支えたFusion活用や世界レベルの成果を出したものづくりの実践例をご紹介。