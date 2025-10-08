I modelli alla base di ogni funzionalità di IA utilizzano metodi, approcci e tecniche per apprendere dai dati, trovare schemi, eseguire attività e produrre risultati. Utilizziamo tecniche che miglioreranno la qualità e il valore dei nostri prodotti per i clienti. Queste tecniche sono in continua evoluzione e, in alcuni casi, vengono combinate con altre tecniche, alcune delle quali potrebbero non essere indicate in questo campo. Questo campo indica la tecnica principale utilizzata per sviluppare la funzionalità di IA:

Transformer : tecnica di apprendimento automatico progettata per elaborare e comprendere i dati per eseguire in modo più efficiente attività sequenziali, come la traduzione linguistica.

: tecnica di apprendimento automatico progettata per elaborare e comprendere i dati per eseguire in modo più efficiente attività sequenziali, come la traduzione linguistica. Encoding : processo di conversione dei dati in un formato specifico che può essere elaborato in modo efficiente dai modelli di apprendimento automatico.

: processo di conversione dei dati in un formato specifico che può essere elaborato in modo efficiente dai modelli di apprendimento automatico. Classification : tecnica di apprendimento supervisionato che classifica gli oggetti in categorie predefinite e prevede la categoria delle nuove osservazioni in base ai dati cronologici.

: tecnica di apprendimento supervisionato che classifica gli oggetti in categorie predefinite e prevede la categoria delle nuove osservazioni in base ai dati cronologici. Feed forward neural network (NN) : tecnica di deep learning basata sul flusso unidirezionale delle informazioni, che vanno dall'input all'output, senza cicli o loop.

: tecnica di deep learning basata sul flusso unidirezionale delle informazioni, che vanno dall'input all'output, senza cicli o loop. Predictor : tecnica di IA che apprende dai dati per elaborare previsioni informate su eventi o risultati futuri in base a dati e modelli cronologici. Ad esempio, questa tecnica è in grado di elaborare previsioni sui risultati, prendere decisioni e fornire informazioni approfondite.

: tecnica di IA che apprende dai dati per elaborare previsioni informate su eventi o risultati futuri in base a dati e modelli cronologici. Ad esempio, questa tecnica è in grado di elaborare previsioni sui risultati, prendere decisioni e fornire informazioni approfondite. Genetic Algorithm : metodo per risolvere problemi di ottimizzazione vincolata e non vincolata, basato sui principi di selezione naturale. I problemi di ottimizzazione vincolata utilizzano limiti logici o condizioni che la soluzione di un problema deve prendere in considerazione. Riflettono i limiti reali legati ad elementi come la capacità di produzione, l'inventario, lo spazio disponibile e così via. I problemi di ottimizzazione non vincolata si riferiscono a situazioni in cui non esistono condizioni o limiti predefiniti che una soluzione deve tenere in considerazione.

: metodo per risolvere problemi di ottimizzazione vincolata e non vincolata, basato sui principi di selezione naturale. Transformer diffusion: tecnica di trasformazione (vedi la voce Transformer precedente) che crea dati invertendo un processo di diffusione, aggiungendo gradualmente elementi di disturbo ai dati.