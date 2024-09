Un ERP, o Enterprise Resource Planning, è uno strumento di monitoraggio progettato per consolidare in un'unica posizione la liquidità, le materie prime, la capacità di produzione e tutti i relativi stati. Questi strumenti hanno un'ampia portata e si occupano di ogni aspetto necessario per la gestione di un'azienda. Di conseguenza, pur essendo strumenti estremamente efficaci, sono molto costosi e richiedono molto tempo per diventare operativi, nonché frequenti interventi di manutenzione per l'adeguamento e l'aggiornamento in base all'evoluzione dell'azienda.

Prodsmart ha scelto gli aspetti più utili del sistema ERP, in particolare per la fabbricazione e/o la produzione, e li ha integrati nel software per rendere la gestione più efficace, senza sovraccaricare gli utenti dello strumento di input e punti dati eccessivi.