I progettisti di parti e di stampi e gli altri soggetti coinvolti nella produzione possono ritrovarsi ad affrontare problematiche specifiche, che in ultima analisi compromettono la qualità delle parti, e spesso devono collaborare per risolvere i problemi che non vengono individuati nelle fasi iniziali della progettazione.

Queste problematiche includono, ad esempio, variazioni di materiale, linee di giunzione, segni di risucchio, deformazioni, durate eccessive del ciclo e riempimento incompleto della matrice.