I settori della progettazione e della produzione, ovvero architettura, ingegneria, costruzioni, messa in opera, progettazione e realizzazione dei prodotti, nonché Media & Entertainment, sono fondamentali per creare un mondo migliore nei prossimi decenni. L'amministratore delegato di Autodesk Andrew Anagnost spiega perché questi settori sono importanti e come affronteranno le sfide future tramite la digitalizzazione, l'intelligenza artificiale, l'aggiornamento della forza lavoro e le iniziative di sostenibilità, come illustrato nel secondo rapporto annuale State of Design & Make.