Twinmotion for Revit integra la visualizzazione in tempo reale nei workflow BIM. Con Twinmotion for Revit puoi produrre immagini, panorami, video standard o VR a 360° e presentazioni interattive di alta qualità a partire dai dati di progettazione. Grazie alla funzionalità Direct Link e alla possibilità di aprire una vista di Revit in Twinmotion, le modifiche apportate in Revit vengono aggiornate in tempo reale in Twinmotion.

Il modello di Revit può essere inviato a Twinmotion utilizzando i comandi di Datasmith Exporter for Revit, inclusi in Revit 2024. Il processo di progettazione e visualizzazione può quindi essere proseguito in Twinmotion. Man mano che il modello di Revit viene sviluppato, le modifiche possono essere sincronizzate nuovamente in Twinmotion per aggiornare il progetto con le ultime modifiche di Revit.

Per saperne di più sulla visualizzazione dei modelli di Revit con Twinmotion, consulta Informazioni sulla visualizzazione con Twinmotion nella Guida di Revit.