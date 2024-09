FUSION WITH POWERMILL ULTIMATE

Automatizza la progettazione, la produzione, l'ispezione e la bruciatura EDM (Electrical-Discharge Manufacturing) degli elettrodi. Utilizza modelli di lavorazione personalizzabili per automatizzare la produzione di famiglie di elettrodi per una maggiore coerenza del processo e per evitare errori in fase di produzione (video: 2:46 min).