Visualizzate i progetti per intero con le soluzioni Navisworks. Unite i dati di progetto creati con AutoCAD, Revit e altre applicazioni ai modelli creati con altri strumenti di progettazione. Quindi visualizzate questi file con il software Navisworks® Freedom. I file NWD visualizzati con Navisworks Freedom permettono a tutti i soggetti coinvolti di esplorare e visualizzare l'intero progetto.

Il download gratuito di Navisworks Freedom consente di creare file in formato NWD compressi e più sicuri. Soluzione pratica per lo streaming di grandi modelli CAD, i file NWD non richiedono preparazione del modello, hosting su server di terze parti, tempi di configurazione o costi di gestione.

Funzionalità

Agevola l'apertura di file NWD e DWF 3D

Permette la visualizzazione di gerarchia del modello, proprietà degli oggetti e dati di revisione incorporati, tra cui viste, animazioni, annotazioni e commenti

Comprende un set completo di strumenti di navigazione, come Passeggia, Sguardo panoramico, Zoom, Zoom riquadro, Panoramica, Orbita, Esamina, Vola e Base girevole

Supporta la visualizzazione in tempo reale di materiali e illuminazione

