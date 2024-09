Per soddisfare al meglio le esigenze del settore M&E, Autodesk ha trasformato il software Autodesk Maya LT in Autodesk Maya Creative, una versione più flessibile e meno costosa di Maya con potenti strumenti di modellazione, animazione e rendering. Abbiamo rimosso le limitazioni, come il ridotto numero di poligoni esportabili, e abbiamo aggiunto diverse nuove funzionalità, tra cui quelle di rendering, per offrire un set di strumenti più efficace per la creazione di contenuti 3D di alta qualità.