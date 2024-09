Funzionalità di Autodesk InfoWorks WS Pro

Ora puoi importare come scenari più modelli o file EPANET in un unico modello di InfoWorks WS Pro. Questo aggiornamento consente di importare facilmente i file .inp in InfoWorks WS Pro, semplificando il processo di transizione a InfoWorks WS Pro dei dati acquisiti in altri strumenti come WaterGEMS, InfoWater, Mike+ ed EPANET.