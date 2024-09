Per utilizzare Informed Design for Inventor, sono necessari Inventor e Autodesk Docs per condividere senza problemi i dati nel cloud e integrare modelli di prodotti per l'edilizia. Informed Design for Revit non è un prerequisito, ma per un utilizzo e una sincronizzazione ottimali è essenziale una collaborazione efficace con i progettisti che utilizzano Informed Design for Revit, Inventor e Autodesk Docs.