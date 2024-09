Un sistema MES (Manufacturing Execution System) è una soluzione software che consente di automatizzare e digitalizzare i processi di produzione. Ora puoi gestire, monitorare e tenere traccia della trasformazione delle materie prime in prodotti finiti in tempo reale. L'accesso ad informazioni approfondite sulle operazioni di produzione ti permette inoltre di capire come migliorare le prestazioni, ridurre i costi e aumentare l'efficienza nella produzione.