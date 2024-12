L'elemento chiave nel processo di performance capture rimane sempre la performance: un attore che si muove e si comporta come un personaggio. È stata soprattutto l'esplorazione da parte di Serkis di una personalità nervosa e spigolosa a far sì che il personaggio di Gollum funzionasse così bene in Le due torri e Il ritorno del re. Per Il regno del pianeta delle scimmie, la star Owen Teague ha studiato il movimento delle scimmie in un'area protetta per primati per conferire autenticità alla sua performance.

Parlando ai media dell'imminente uscita del nuovo capitolo della saga Il Signore degli Anelli dal titolo La caccia a Gollum, Serkis ha sottolineato come la tecnologia sia uno strumento di liberazione creativa. "Ha ora raggiunto un livello tale che la paternità delle performance consente di interiorizzare di più senza alcun senso di recitazione eccessiva", ha detto. "Si tratta di qualcosa che ora funziona chiaramente ad un livello molto più profondo."

Tuttavia, c'è una piccola precisazione da fare. Oggi, un regista può osservare una scena su un tablet mentre vene eseguita, con il rig del personaggio applicato ai dati di performance capture in tempo reale. Come spiega Winquist: "Un regista non deve più preoccuparsi di rendere in modo ottimale i tratti del personaggio della scimmia, perché possiamo intervenire in post-produzione per perfezionare ogni dettaglio, dall'altezza all'inquadratura. L'aspetto più importante è concentrarsi sulle piccole sfumature dell'espressione facciale dell'attore. È fondamentale smussare gli angoli che rendono una performance umana quello che è. Se il regista non riesce ad osservare queste piccole sfumature a causa della bassa risoluzione del rig facciale in tempo reale, non sarà in grado di valutare con precisione le differenze tra una ripresa e l'altra e prendere decisioni informate."

Winquist sottolinea che, nonostante i progressi tecnologici, regista e animatori devono saper cogliere le sfumature più sottili dell'interpretazione dell'attore: un minuscolo movimento degli occhi, appena un paio di pixel sullo schermo, può tradire l'artificialità della performance.

C'è un equilibrio in cui la performance capture sul set e l'amplificazione della CGI durante la postproduzione coesistono. "Ci sono momenti in cui dobbiamo inventare qualcosa che il regista non ha ottenuto il giorno delle riprese, per un motivo qualsiasi", racconta Winquist. "Si dice spesso che un film venga davvero creato in sala di montaggio. Quanti registi avranno pensato che sapendo cosa avrebbero potuto fare in post-produzione, avrebbero girato alcune scene in modo diverso. Ma per fortuna c'è Wētā FX che risolve i loro problemi!"

Ancora una volta, tutto ruota attorno alla performance. "I nostri animatori sono bravissimi, ma c'è una magia speciale che nasce dall'interazione diretta tra regista e attore", continua. "La sperimentazione avviene proprio in quel momento. Quell'attimo di creazione spontanea si perde quando si delega tutto alla grafica computerizzata. Anche con tempi di risposta rapidi, non si può replicare la freschezza e l'energia di una scena girata sul momento."