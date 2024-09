Tuttavia, ciò che rende davvero straordinario New Tales from the Borderlands non sono solo i personaggi o le loro storie, ma il modo in cui si gioca. A differenza dei giochi tradizionali, in cui i giocatori seguono una sequenza predeterminata di eventi dall'inizio alla fine, i giocatori di New Tales from the Borderlands decidono il destino dei personaggi tramite le scelte che fanno.

Secondo Gearbox, ogni scelta fatta dai giocatori può influenzare lo sviluppo della storia, spesso in modi imprevedibili, calando il giocatore in scene narrative immersive e coinvolgenti, minigiochi e sequenze di movimento libero. Affidando ai giocatori il potere di prendere decisioni che modellano i personaggi, l'ambiente e gli eventi del gioco New Tales from Borderlands li trasforma in autori.

Ma che dire dei veri creatori del gioco, gli artisti 3D e gli animatori che hanno dato vita a questo mondo? Per creare un gioco così immersivo e interattivo, hanno dovuto produrre una mole impressionante di contenuti di alta qualità. Allo stesso tempo, per soddisfare la domanda di mercato di un nuovo capitolo della serie Borderlands, hanno dovuto completare il proprio lavoro in tempi rapidi. In soli due anni, un team di appena 15 animatori ha prodotto ben 12 ore di filmati di gioco, sostiene Marion Guignolle, capo animatrice di progettazione tecnica presso Gearbox Studio Québec.

"Normalmente servono dai tre ai quattro anni per realizzarne tre," afferma Guignolle, sottolineando che il segreto per cui il suo team è riuscito a produrre così tanti contenuti in così poco tempo è l'automazione.