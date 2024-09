Gestione del ciclo di vita del prodotto: un catalizzatore per la trasformazione aziendale

Il panorama altamente competitivo della produzione odierna è caratterizzato da una crescente complessità: i consumatori richiedono prodotti personalizzati e di alta qualità a velocità record, le interruzioni della catena di approvvigionamento e le richieste dei consumatori in continua evoluzione esigono un'agilità senza precedenti e dati isolati e non strutturati rendono più difficile che mai la condivisione di conoscenze e informazioni tempestive da parte di team diversi.



Questo rapporto sviluppato da Harvard Business Review Analytic Services in collaborazione con Autodesk illustra come la gestione del ciclo di vita del prodotto (PLM) può fare molto di più che gestire semplicemente i dati di progettazione e ingegnerizzazione contenuti nei file di progettazione assistita da computer. Leggi il rapporto per scoprire come la tecnologia PLM basata sul cloud può aiutare le organizzazioni a digitalizzare i loro processi e ad integrare trasparenza e tracciabilità nell'intero processo di sviluppo dei prodotti.