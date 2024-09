Questa guida è destinata agli utenti che si avvicinano per la prima volta allo standard ISO 19650 e desiderano ricevere indicazioni su come implementarlo nei propri progetti. In questo documento esamineremo la famiglia di standard ISO 19650, la sua applicazione al Building Information Modeling (BIM) e all'ambiente di dati comune (CDE) e scopriremo come gli strumenti Autodesk possono supportare le organizzazioni nell'adozione degli standard.