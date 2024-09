Per avere successo nel mercato odierno, le aziende di progettazione e ingegneria devono conciliare l'innovazione con le esigenze dei clienti e l'ampliamento dei prodotti offerti con il tempo necessario per realizzarli. Un approccio maturo all'ingegneria progettuale può aiutare a scoprire informazioni importanti, cogliere più rapidamente le opportunità e offrire prodotti apprezzati dai clienti.

Scarica l'e-book Motivi principali per cui gli ingegneri progettisti scelgono Autodesk per scoprire come i leader di settore adottano un approccio agile allo sviluppo dei prodotti con un software di progettazione e collaborazione integrato.