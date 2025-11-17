Trasformare le infrastrutture di trasporto con la consegna digitale dei progetti

Scopri i vantaggi offerti dall'implementazione dei workflow digitali e come Autodesk può esserti d'aiuto.

immagine di un e-book su sfondo grigio

Pianificazione e consegna di un maggior numero di progetti nel settore dei trasporti grazie a strumenti digitali avanzati

Le reti di trasporto rappresentano la colonna portante della nostra società, perché mettono in collegamento le persone, le merci e i settori economici di tutto il mondo. Tuttavia, con la domanda ai massimi storici e un volume di investimenti che si prevede raggiungerà i 3.500 miliardi di dollari entro il 2025, le aziende nel settore dell'ingegneria civile, ora più che mai, devono trovare approcci più smart, veloci e sostenibili per realizzare i progetti di costruzione.

Nel nostro nuovo e-book, Trasformare le infrastrutture di trasporto con la consegna digitale dei progetti, viene spiegato in che modo l'implementazione di un approccio incentrato sul digitale può aiutarti nei seguenti ambiti: 

- Affrontare le complessità legate all'obsolescenza delle infrastrutture
- Sfruttare la collaborazione connessa basata sul cloud per promuovere l'efficienza
- Implementare processi standardizzati che garantiscano qualità e coerenza
- Promuovere il raggiungimento di risultati sostenibili grazie all'intelligenza artificiale e a strumenti digitali avanzati

Preparati al futuro delle infrastrutture di trasporto. Scarica l'e-book per saperne di più.

Scopri subito i vantaggi offerti dall'implementazione dei workflow digitali

Scarica l'e-book per iniziare.

Software per progetti di infrastrutture di trasporto resilienti

Civil 3D

Progettazione di ingegneria civile e documentazione di costruzione

Dettagli del prodotto
Architecture, Engineering & Construction Collection

Potenti strumenti BIM e CAD per progettisti, ingegneri e appaltatori, tra cui Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma e molti altri

Dettagli del prodotto
BIM Collaborate Pro

Software di creazione e gestione in collaborazione e di coordinamento dei progetti per i team di architetti, ingegneri e costruttori. La versione Pro consente di collaborare ovunque e in qualsiasi momento con Revit, Civil 3D e AutoCAD Plant 3D.

Dettagli del prodotto

