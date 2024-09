Digital Transformation Day

I dati, i processi, le persone: come procede la trasformazione digitale? Che impatto avrà la sostenibilità nell’industria tra 5 anni? Dove innovare oggi per far fronte alle sfide di domani?

NTI Italy insieme ad Autodesk, ha il piacere di invitarla ad una iniziativa esclusiva all’interno della quale verrà presentato il report annuale "State of Design & Make".

Questa iniziativa è dedicata ai professionisti di aziende leader di tutto il mondo, che come voi, stanno affrontando la trasformazione digitale.

Vogliamo esaminare insieme l'attuale panorama di dati, processi e persone coinvolti in questa fase di cambiamento e scoprire quali saranno gli impatti della sostenibilità nell'industria nei prossimi 5 anni.

Date le sfide che il futuro ci riserva, è fondamentale comprendere dove è necessario innovare oggi per affrontarle con successo il domani.

L'evento si concentrerà sulla visione di NTI Italy ed Autodesk riguardo al ruolo fondamentale della tecnologia digitale nel promuovere l'innovazione nei vostri percorsi aziendali.

Esploreremo insieme come la tecnologia digitale possa essere un valido alleato nell'affrontare le sfide odierne e, soprattutto, quali tecnologie sia opportuno abbracciare per avere un impatto significativo.

L’incontro, solo su invito, è in programma Martedì 16 Aprile 2024 alle ore 15:00.

Sarà un'occasione unica per incontrare e interagire con esperti del settore e professionisti del vostro calibro.

Confidiamo nell’averla tra i nostri selezionati ospiti.

Il team di NTI Italy SpA ed Autodesk Italia

N.B. L'iniziativa è riservata a professionisti di settore e soggetta a conferma dell’organizzazione.