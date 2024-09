DIGITAL TRANSFORMATION DAY

Nell'ambito della Digital Transformation, l'Intelligenza Artificiale (AI) e il Change Management giocano un ruolo cruciale.

All’interno dell’iniziativa in programma il prossimo 18 aprile p.v. esploreremo l'evoluzione digitale e il modo in cui l'AI sta rivoluzionando la gestione di progetti e processi produttivi.

Con la visione di Autodesk al centro, ci confronteremo con autorevoli esperti di settore su come la tecnologia digitale stia promuovendo l’innovazione nei percorsi aziendali. Insieme ai casi di studio di Caleffi e IEC+, analizzeremo come dati, processi e persone interagiscono in questa fase di cambiamento.

Il focus verterà sugli impatti futuri della sostenibilità nell'industria, proiettati nei prossimi cinque anni, delineando una roadmap per l'adozione dell'AI dalla progettazione alla produzione sostenibile.

N.B. L'iniziativa è riservata a professionisti di settore e soggetta a conferma dell’organizzazione.

Il team di Man and Machine & Autodesk