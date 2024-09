Le recenti evoluzioni del settori AEC (Architecture, Engineering & Construction) e Infrastrutturale hanno spostato il baricentro dei flussi di progettazione verso necessità sempre più impellenti di collaborazione ( e coordinamento ) con gruppi di lavoro interni ed esterni per permettere di scambiare documenti e dati fondamentali alla progettazione in modo efficiente e sicuro.

Le soluzioni di lavoro collaborativo in cloud di Autodesk aprono l’esperienza dell’utente finale ad una vasta serie di possibilità di coordinamento e verifica della qualità progettuale, prima impensabili senza il passaggio alla tecnologia cloud-based.

E’ proprio il passaggio delle fasi di lavorazione dalle modalità tradizionali verso le lavorazioni in cloud a spianare la strada a nuove possibilità di fruizione dei dati e dei modelli BIM attraverso il web o da mobile device.

L’attuale tendenza ad un utilizzo sempre più esteso del Common Data Environment può tuttavia generare interrogativi riguardo la scalabilità e l’implementazione di moduli differenti rispetto alle figure coinvolte nei processi digitali.

In questo webinar scopriamo come One Works e RINA hanno concretamente gestito il flusso collaborativo in cloud con riferimento alle diverse figure coinvolte.