Integrált BIM-eszközök, köztük a Revit, az AutoCAD és a Civil 3D
gyártás
Az Inventorra és az AutoCAD-re épülő professzionális CAD-/CAM-eszközök
szórakoztatóipar
Szórakoztató tartalmak előállítására alkalmas eszközök (például 3ds Max és Maya)
Az Autodesk képzésértékelési rendszer új, a képzésben résztvevők számára készült felhasználói kézikönyve (angol) elérhető a Learning-partnerek és ügyfeleik részére. A kézikönyvből megtudhatja, hogyan regisztrálhat egy tanfolyamra, hogyan szerezheti be a tanfolyamhoz kapcsolódó tanúsítványt, valamint hogyan küldhet el tanfolyami felmérést.
A diákok és az Autodesk Learning-partner (ALP) által tartott tanfolyam résztvevői itt érhetik el az útmutató TES-videókat. Ismerje meg, hogyan hozhat létre fiókot, hogyan iratkozhat be egy tanfolyamra, hogyan tölthet ki tanfolyam utáni felmérést, valamint hogyan kérheti le az elfelejtett jelszót.
Ismerje meg, hogyan regisztrálhat fiókot az Autodesk képzésértékelési rendszerében (TES), és hogyan kezdheti meg a használatot. Ez a videó azoknak az új résztvevőknek szól, akik még nem rendelkeznek TES-fiókkal vagy Autodesk-azonosítóval
Megtudhatja, hogyan hozhat létre Autodesk Account-azonosítót, és hogyan jelentkezhet be vele az Autodesk képzésértékelési rendszerébe. Ez a folyamat azoknak a résztvevőknek szól, akik már rendelkeznek TES-fiókkal, de még nem rendelkeznek fiókazonosítóval
Ismerje meg, hogyan hozhat létre fiókot az Autodesk képzésértékelési rendszerében. Ez a folyamat azoknak a résztvevőknek szól, akik már rendelkeznek fiókazonosítóval, de még nem rendelkeznek TES-fiókkal.
Ismerje meg, hogyan állíthatja helyre az elfelejtett felhasználónevet vagy jelszót az Autodesk képzésértékelési rendszerében.
Ismerje meg, hogyan találhat meg egy tanfolyamot a tanfolyam-azonosító segítségével, illetve hogyan iratkozhat be.
Ismerje meg, hogyan tölthet ki tanfolyamértékelési felmérést, illetve szerezhet be hivatkozást a tanfolyamok elvégzését igazoló tanúsítvány letöltéséhez az Autodesk képzésértékelési rendszerében.
Ismerje meg, hogyan törölheti fiókját az Autodesk képzésértékelési rendszerében. Vegye figyelembe, hogy ezzel az Autodesk Account-azonosítóját is eltávolítja.