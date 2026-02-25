Autodesk Learning-partnerek

Képzésértékelési rendszer (TES) és partneradatbázis – felhasználói kézikönyv és oktatóvideók diákok és a képzésben résztvevők számára

Képzésértékelési rendszer – útmutató videó

Az Autodesk képzésértékelési rendszer új, a képzésben résztvevők számára készült felhasználói kézikönyve (angol) elérhető a Learning-partnerek és ügyfeleik részére. A kézikönyvből megtudhatja, hogyan regisztrálhat egy tanfolyamra, hogyan szerezheti be a tanfolyamhoz kapcsolódó tanúsítványt, valamint hogyan küldhet el tanfolyami felmérést.

Diákok – Résztvevők

A diákok és az Autodesk Learning-partner (ALP) által tartott tanfolyam résztvevői itt érhetik el az útmutató TES-videókat. Ismerje meg, hogyan hozhat létre fiókot, hogyan iratkozhat be egy tanfolyamra, hogyan tölthet ki tanfolyam utáni felmérést, valamint hogyan kérheti le az elfelejtett jelszót.

Új diák: Képzésrésztvevői regisztráció (fiók nélkül)

Ismerje meg, hogyan regisztrálhat fiókot az Autodesk képzésértékelési rendszerében (TES), és hogyan kezdheti meg a használatot. Ez a videó azoknak az új résztvevőknek szól, akik még nem rendelkeznek TES-fiókkal vagy Autodesk-azonosítóval

 

Meglévő diák: Képzésrésztvevői regisztráció

Megtudhatja, hogyan hozhat létre Autodesk Account-azonosítót, és hogyan jelentkezhet be vele az Autodesk képzésértékelési rendszerébe. Ez a folyamat azoknak a résztvevőknek szól, akik már rendelkeznek TES-fiókkal, de még nem rendelkeznek fiókazonosítóval

 

Új diák: Képzésrésztvevői regisztráció (fiókkal)

Ismerje meg, hogyan hozhat létre fiókot az Autodesk képzésértékelési rendszerében. Ez a folyamat azoknak a résztvevőknek szól, akik már rendelkeznek fiókazonosítóval, de még nem rendelkeznek TES-fiókkal. 

 

Elfelejtett felhasználónév vagy jelszó lekérése

Ismerje meg, hogyan állíthatja helyre az elfelejtett felhasználónevet vagy jelszót az Autodesk képzésértékelési rendszerében.

 

Beiratkozás tanfolyamra

Ismerje meg, hogyan találhat meg egy tanfolyamot a tanfolyam-azonosító segítségével, illetve hogyan iratkozhat be.

 

Tanfolyami felmérés kitöltése

Ismerje meg, hogyan tölthet ki tanfolyamértékelési felmérést, illetve szerezhet be hivatkozást a tanfolyamok elvégzését igazoló tanúsítvány letöltéséhez az Autodesk képzésértékelési rendszerében.

 

TES-fiók megszüntetése

Ismerje meg, hogyan törölheti fiókját az Autodesk képzésértékelési rendszerében. Vegye figyelembe, hogy ezzel az Autodesk Account-azonosítóját is eltávolítja.

 

