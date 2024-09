« Bien déployées, les technologies permettent de relever des défis complexes à l’échelle mondiale : mesurer, gérer et réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la santé et la résilience, et offrir des compétences et des opportunités à ceux qui cherchent à s’épanouir dans leur carrière. En déployant des solutions basées sur les résultats pour nos clients, nous nous engageons dans un effort collectif pour accompagner les acteurs du secteur dans leur transition vers un avenir durable, résilient et inclusif. »

- Andrew Anagnost, président-directeur général, Autodesk