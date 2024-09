Tinkercad est un outil de conception et de modélisation 3D convivial et basé sur un navigateur, destiné à tous. Tinkercad est également le compagnon idéal pour l'impression 3D : il vous permet d'imaginer tout ce que vous voulez, puis de le concevoir en quelques minutes seulement ! Tinkercad est un outil de conception en ligne gratuit et facile à utiliser, qui permet de créer et d'imprimer des modèles 3D. Son utilisation est intuitive et vous n'avez pas besoin de connaître la CAO.