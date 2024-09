« Spacemaker est un exemple à suivre en matière de puissance des informations et de l’automatisation. Cette solution permet aux concepteurs de créer et de tester des idées de conception urbaine en quelques minutes. Avec deux milliards de personnes en plus sur notre planète d’ici 2050, la rapidité de la conception et la durabilité de l’urbanisme se doivent d’être traitées en priorité. La technologie de Spacemaker change fondamentalement la façon dont nous imaginons et construisons les villes pour que les gens et la planète restent en bonne santé. »

—Andrew Anagnost, PDG d’Autodesk