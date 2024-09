Si vous avez été victime d’un acte de piratage ou si vous suspectez un site Web de vendre ou de distribuer des produits Autodesk non concédés sous licence, aidez les autres utilisateurs en signalant le revendeur concerné. Toutes les informations seront transmises anonymement et resteront confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par le service de mise en conformité des licences et le service juridique Autodesk.

Pour signaler l’utilisation frauduleuse d’un logiciel Autodesk, rendez-vous sur cette page.