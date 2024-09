Autodesk Foundation a rejoint 24 entreprises de la région de la baie de San Francisco pour financer des solutions locales, nationales et internationales face à la crise de la COVID-19. Cette initiative a pour objectif de renforcer la résilience sanitaire et économique des populations vulnérables, des organismes à but non lucratif et des petites entreprises affectées par le virus. À ce jour, la fondation a investi 2 millions de dollars auprès de ces groupes et cherche de nouvelles façons d’améliorer la situation.