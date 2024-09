Susan Etlinger est une experte en stratégie numérique mondialement reconnue, spécialisée dans l’intelligence artificielle, l’éthique des technologies et les données. Outre son poste à Altimeter, Susan est membre senior du Centre pour l’innovation dans la gouvernance internationale (CIGI), un groupe de réflexion indépendant et non partisan situé au Canada. Elle participe également au Programme des conférenciers du ministère américain des Affaires étrangères. En 2019, Susan Etlinger a été désignée comme l’une de 100 femmes de la liste WAIE (Women in AI Ethics) par Lighthouse3, un bureau d’études stratégiques spécialisé dans l’IA. Sa conférence TED (« What Do We Do With All This Big Data? ») a été traduite dans 25 langues et visualisée plus de 1,3 million de fois.