Autodesk auténtico

El software no válido de Autodesk es aquel que no lo ha fabricado Autodesk o que se ha pirateado. Al utilizar software no válido, aumenta la exposición a malware y virus, lo que puede ser muy costoso de resolver para su empresa. Además, puede poner en peligro sus datos personales y correr el riesgo de utilizar un software que no funcione correctamente o que falle por completo.