Lamentablemente, es fácil comprar software no válido sin saberlo. Los vendedores no autorizados suelen hacerse pasar por distribuidores autorizados para vender software no válido con grandes descuentos. Otros vendedores incluyen software no válido en equipos informáticos. Compre siempre el software de Autodesk directamente en autodesk.es o a través de un distribuidor autorizado de Autodesk.