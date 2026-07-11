Con esta oferta de suscripción de 4 por 3 de Fusion, los clientes obtienen un descuento inmediato del 25 % sobre el precio de venta recomendado (PVR) de Autodesk en todo el mundo, sin incluir impuestos, al adquirir lotes de cuatro (4) suscripciones de un año a Autodesk Fusion, Autodesk Fusion for Manufacturing y Autodesk Fusion for Design.

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Esta promoción está disponible para copias comerciales únicamente del 7 de febrero de 2026 al 31 de enero de 2027. No se puede combinar con otros descuentos o promociones y no tendrá validez en los casos en que la ley la prohíba o restrinja. Esta oferta no se puede combinar con las condiciones o descuentos que proporcione Autodesk a las cuentas con contrato, incluidas, entre otras, las siguientes: cuentas con contratos Enterprise Business Agreement, cuentas con contratos de compras por volumen o cuentas que adquieran derechos de uso extraterritorial. Si se ofrece, la oferta no se puede combinar con el programa de descuentos de clientes de administraciones públicas.

Autodesk pone el software y los servicios a la disposición de los usuarios mediante licencias o suscripciones. Los derechos de instalación, acceso y cualquier otro tipo de utilización de los productos y servicios de Autodesk (incluidos el software o los servicios gratuitos) están limitados a los derechos de uso de servicios y los derechos de licencia otorgados expresamente por Autodesk en el acuerdo de licencia o de servicio correspondiente y están sujetos a la aceptación y el cumplimiento de los términos y condiciones de dicho acuerdo. Cuando se suscribe a un plan, es posible que este se renueve de manera automática con una cuota fija mensual o anualmente, de acuerdo con la disponibilidad. Es posible que no todas las ventajas y opciones de compra estén disponibles para todos los productos de software o servicios, en todos los idiomas o en todas las áreas geográficas. El acceso a los servicios en la nube requiere conexión a Internet y está sujeto a cualquier restricción geográfica que se contemple en los términos de uso.

Autodesk y Autodesk Fusion son marcas comerciales registradas de Autodesk, Inc. o de sus subsidiarias o filiales en los EE. UU. o en otros países. Todas las otras marcas, nombres de productos o marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. Autodesk se reserva el derecho a modificar las ofertas, las especificaciones y los precios de sus productos y servicios en cualquier momento y sin previo aviso, y no se hace responsable de los errores gráficos o tipográficos que puedan existir en el presente documento.