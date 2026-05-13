Unser Autodesk Learning Partner Distributor stellt Ihnen detailliertere Informationen zu den Anforderungen und Vorteilen des ACI-Programms bereit und erläutert, wie Sie Ihre ACI-Zertifizierung erwerben können. Zu den wichtigsten Voraussetzungen zählt Folgendes:

Sie müssen ein Affiliated Instructor bei einem aktiven Autodesk Learning Partner sein.

Sie müssen eine Autodesk-Kursleiter-ID von Ihrem verbundenen Autodesk Learning Partner anfordern.

Sie müssen Ihr Profil im Autodesk Certified Instructor Enablement Portal aktivieren und den Kurs Train the Trainer absolvieren.

absolvieren. Sie müssen das Autodesk-Schulungsbewertungssystem aktiv und kontinuierlich nutzen.

Die Teilnahme am ACI-Programm, die Nutzung des ACI-Abzeichens und jegliches Recht, sich als ACI auszuweisen, unterliegen den Bestimmungen der Autodesk Certified Instructor-Programmvereinbarung und den im Programmleitfaden oder auf der Abzeichenplattform dargelegten Richtlinien für die Verwendung des ACI-Abzeichens. Beachten Sie, dass sich diese von Zeit zu Zeit und nach alleinigem Ermessen von Autodesk ändern können. Autodesk ist berechtigt, die Programmbedingungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern oder das Programm zu beenden.