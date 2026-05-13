Didaktische Fähigkeiten entwickeln und Wettbewerbsvorteile erzielen

Autodesk Certified Instructors

Autodesk Certified Instructors verfügen über das für die Einhaltung von Branchenstandards und die Leitung von Schulungskursen notwendige Produktwissen. ACI-Abzeichen für Autodesk Certified Instructors werden von renommierten Organisationen ausgestellt und validiert. Mit einem zertifizierten Abzeichen weisen Sie Ihre Qualifikationen nach und bauen dadurch Kundenvertrauen auf. Um eine Autodesk Certified Instructor-Zertifizierung zu erlangen, müssen Personen Affiliated Instructor bei einem qualifizierten Learning Partner sein.

Kursraum am Diablo Valley College in Pleasant Hill, Kalifornien (USA). Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Fusion 360.

Aufbau von Kundenvertrauen durch einen globalen Nachweis Ihrer Kompetenzen

Autodesk Certified Instructors (ACIs) sind bewährte, zertifizierte Fachkräfte, die sich durch ihre Autodesk-Lösungen, Produktkenntnisse, professionelle Wissensvermittlung und fortschrittlichen Lehrkompetenzen auszeichnen. ACIs werden von Autodesk geprüft und mit Schulungspartnern (Autodesk Learning Partner) in Kontakt gebracht. Ihre Aufgabe ist es, Lernende zu unterstützen und ihnen das nötige Rüstzeug an die Hand zu geben, um in einer dynamischen Welt flexibel zu bleiben.

Hervorstechen durch Expertise und Glaubwürdigkeit

Mit unseren visionären Schulungspartnern (Learning Partner) möchten wir zu einer besseren Welt für alle beitragen. Das Erlangen der Autodesk Certified Instructor-Autorisierung ist eine lohnenswerte Aufgabe mit realistischen Anforderungen an Kursleiter. Als ACI können Sie Ihre Fachkenntnisse unmittelbar und spürbar erweitern, zukünftige Einnahmequellen erschließen, neue, nachhaltige Kundenbeziehungen aufbauen und langfristige Geschäftsmöglichkeiten erkunden.

ACI-Programmstufen

Um eine Autodesk Certified Instructor-Zertifizierung zu erlangen, müssen Kursleiter Affiliated Instructor bei einem qualifizierten Learning Partner sein. Kursleiter müssen die Mindestanforderungen des Programms erfüllen, um eine ACI-Zertifizierung zu erhalten.

Abbildung zeigt das Standard ACI-Logo

Standard ACI

Diese Stufe wird nach der Ernennung zum Autodesk Approved Instructor erreicht.

 

Silver ACI

Silver ACI

Diese ACI-Zertifizierung ist drei Jahre gültig, wobei Sie jährlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um sie weiter zu behalten.

 

Abbildung zeigt das Gold ACI-Logo

Gold ACI

Diese ACI-Zertifizierung ist sechs Jahre gültig, wobei Sie jährlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um sie weiter zu behalten.

 

Abbildung zeigt das Platinum ACI-Logo

Platinum ACI

Diese ACI-Zertifizierung ist neun Jahre gültig, wobei Sie jährlich bestimmte Voraussetzungen erfüllen müssen, um sie weiter zu behalten.

 

Kursraum am Diablo Valley College in Pleasant Hill, Kalifornien (USA). Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Fusion 360.

Voraussetzungen zum Erlangen einer Autodesk Certified Standard-Zertifizierung

Unser Autodesk Learning Partner Distributor stellt Ihnen detailliertere Informationen zu den Anforderungen und Vorteilen des ACI-Programms bereit und erläutert, wie Sie Ihre ACI-Zertifizierung erwerben können. Zu den wichtigsten Voraussetzungen zählt Folgendes: 

  • Sie müssen ein Affiliated Instructor bei einem aktiven Autodesk Learning Partner sein.
  • Sie müssen eine Autodesk-Kursleiter-ID von Ihrem verbundenen Autodesk Learning Partner anfordern.
  • Sie müssen Ihr Profil im Autodesk Certified Instructor Enablement Portal aktivieren und den Kurs Train the Trainer absolvieren.
  • Sie müssen das Autodesk-Schulungsbewertungssystem aktiv und kontinuierlich nutzen.

Die Teilnahme am ACI-Programm, die Nutzung des ACI-Abzeichens und jegliches Recht, sich als ACI auszuweisen, unterliegen den Bestimmungen der Autodesk Certified Instructor-Programmvereinbarung und den im Programmleitfaden oder auf der Abzeichenplattform dargelegten Richtlinien für die Verwendung des ACI-Abzeichens. Beachten Sie, dass sich diese von Zeit zu Zeit und nach alleinigem Ermessen von Autodesk ändern können. Autodesk ist berechtigt, die Programmbedingungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern oder das Programm zu beenden.

Workshop im CNC-Labor am Diablo Valley College in Pleasant Hill, Kalifornien (USA). Studierende und Lehrkräfte arbeiten mit Fusion 360.

Warten Sie nicht auf den Fortschritt – werden Sie selbst aktiv!

Kontaktieren Sie Ihr Autodesk Authorized Training Center, Ihren Autodesk Authorized Academic Partner oder den Membership Training Provider, und starten Sie noch heute auf Ihrem Weg zum Autodesk Certified Instructor.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Autodesk Certified Instructor-Programmvereinbarung (Englisch) sowie im globalen Programmleitfaden zur Erläuterung der Vorteile (Englisch).