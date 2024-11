Bewegungsunschärfe ist ein natürliches visuelles Phänomen. Es tritt auf, wenn sich Objekte so schnell durch den Raum bewegen, dass das menschliche Auge sie nicht in voller Schärfe erfassen kann. Im Film wird Bewegungsunschärfe erzeugt, wenn sich die Position eines Objekts während des Intervalls verändert, in dem der Verschluss der Kamera geöffnet ist. Dabei wird entweder ein einzelnes Standbild oder ein Bild in einer Videosequenz aufgenommen. Das Ergebnis ist eine deutliche Unschärfe.

Computergenerierte Animations (Englisch)- und VFX (Englisch)-Bildinhalte für Film, Fernsehen und Videospiele (Englisch) bestehen aus vollkommen statischen Standbildern ohne die mit Bewegungen assoziierten visuellen Eigenschaften, sogar wenn sie ein Objekt in Bewegung wiedergeben. Ein Bewegungsunschärfeeffekt in einer Animation wendet die Unschärfe aus der Natur auf Inhalte an, so dass sie realistischer erscheinen.