Die Software FlexSim für die Lagersimulation kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit und beschleunigt das Erstellen, Testen und Verfeinern von Simulationsmodellen.

Dank der intuitiven Simulations-Engine mit Drag-and-Drop-Steuerelementen und konfigurierbaren Optionen können Teams schnell realistische Lagersimulationsmodelle erstellen, die in einer 3D-Umgebung maßstabsgetreu ausgeführt werden können. Diese realistischen Visualisierungen erleichtern es, den Betrieb eines virtuellen Lagers zu verstehen, Ineffizienzen zu erkennen und vorgeschlagene Änderungen zwischen Projektbeteiligten abzustimmen.

Kombiniert mit integrierten statistischen Berichten und Analysen verfügen Sie über die Daten, die Sie benötigen, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen.