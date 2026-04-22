Autodesk FlexSim für die Lagersimulation

Lageroptimierung mit 3D-Lagersimulation

Modellieren Sie Ihr Lager in 3D, testen Sie Was-wäre-wenn-Szenarien, und nehmen Sie Verbesserungen schneller vor – mit Software zur Lagersimulation, die speziell für den Lagerbetrieb entwickelt wurde.

Software zur Lagersimulation, Autodesk FlexSim

Was ist Lagersimulation?

Die Lagersimulation ist eine Möglichkeit, Ihr reales (oder geplantes) Lagersystem zu modellieren, um Vorgänge besser zu verstehen und Verbesserungspotenzial zu identifizieren. In einem Simulationsmodell können Elemente wie Lagerplätze, Verladestellen, Förderbänder, fahrerlose Transportsysteme und sogar Personal schnell eingefügt und angepasst werden. Auf diese Weise können Sie sehen, wie sich Änderungen auf Abläufe, Ressourcennutzung und Effizienz auswirken, bevor Sie sie in der realen Welt umsetzen.

Warum Lagerhaltung simulieren?

Führen Sie intelligentere Lagerszenarien ohne reale Risiken durch.

Änderungen ohne Betriebsstörungen testen

Stellen Sie Ihr Lager in einer risikofreien Umgebung auf den Prüfstand, ohne das bestehende System zu stören.

 

Kostenkontrolle bei gleichzeitiger Durchsatzbeibehaltung

Verwenden Sie Simulationen, um Mindestbetriebskosten ohne Einbußen beim Durchsatz zu ermitteln.

 

Steigende Anforderungen erfüllen

Angesichts steigender Personal- und Gerätekosten sowie steigender Kundennachfrage können Sie mithilfe der Simulation bewerten, wie Ihr Lager unter geänderten Bedingungen funktionieren kann.

 

Lagersimulation mit Autodesk FlexSim

Auf welche Fragen können Unternehmen mithilfe von Lagersimulationssoftware Antworten erhalten?

Entscheidungsträger für Lager stehen täglich vor betrieblichen Fragen. Die Simulationsmodellierung mit FlexSim wurde entwickelt, um Ihnen dabei zu helfen, diesen Fragen nachzugehen und Entscheidungen anhand von Daten zu validieren.

  • Maximieren wir unsere Lagerstandorte, um die Produktbewegung zu optimieren?
  • Kommen unsere Produkte zur richtigen Zeit am richtigen Ort an?
  • Ist es uns gelungen, den Umlaufbestand auf das niedrigstmögliche Niveau zu reduzieren?
Autodesk FlexSim-Bildschirmkopie der Lagersimulation

Warum sollte Autodesk FlexSim für die Lagersimulation verwendet werden?

Die Software FlexSim für die Lagersimulation kombiniert Leistung mit Benutzerfreundlichkeit und beschleunigt das Erstellen, Testen und Verfeinern von Simulationsmodellen.

Dank der intuitiven Simulations-Engine mit Drag-and-Drop-Steuerelementen und konfigurierbaren Optionen können Teams schnell realistische Lagersimulationsmodelle erstellen, die in einer 3D-Umgebung maßstabsgetreu ausgeführt werden können. Diese realistischen Visualisierungen erleichtern es, den Betrieb eines virtuellen Lagers zu verstehen, Ineffizienzen zu erkennen und vorgeschlagene Änderungen zwischen Projektbeteiligten abzustimmen.

Kombiniert mit integrierten statistischen Berichten und Analysen verfügen Sie über die Daten, die Sie benötigen, um fundierte, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

Funktionen der Lagersimulationssoftware

Entdecken Sie die leistungsstarken Werkzeuge, mit denen Sie im Handumdrehen realistische Simulationen erstellen, Ideen sicher testen und den besten Weg zur Optimierung der Lagerleistung ermitteln können.

Realitätsnahe diskrete Ereignissimulation in 3D

FlexSim bietet realitätsnahe 3D-Simulationsmodelle des Lagerbetriebs im 1:1-Maßstab. Dadurch können Teams Lagerplätze, Verladestellen, Förderbänder, fahrerlose Transportsysteme, Personal und Materialfluss in einer realistischen virtuellen Umgebung visuell modellieren. Diese maßstabsgetreuen Modelle helfen den Projektbeteiligten, klar zu verstehen, wie ein Lager von Wareneingang bis Warenausgang funktioniert. Dadurch lassen sich Engpässe, Ineffizienzen und Layout-Probleme leichter erkennen, bevor Änderungen in der realen Welt umgesetzt werden. 

 

Drag-and-Drop-Modellierung mit lagerspezifischen Objektbibliotheken

FlexSim umfasst eine benutzerfreundliche Drag-and-Drop-Modellierungsumgebung mit einer vollständigen Bibliothek vordefinierter Objekte und Logik, wodurch die Zeit zum Erstellen präziser Lagersimulationen erheblich reduziert wird. Für die Lagerhaltung umfasst dies vorkonfigurierte Module für Lagersysteme, Förderbänder, fahrerlose Transportsysteme (FTS), Verladestellen und Materialumschlagssysteme.

 

Szenariotests, Experimente und datengestützte Entscheidungen

Eine der Hauptstärken der FlexSim-Lagersimulation ist die Möglichkeit, Was-wäre-wenn-Szenarien in einer risikofreien virtuellen Umgebung auszuführen. Benutzer können verschiedene Layouts, Personalbestände, Ausrüstungsinvestitionen und Prozessänderungen testen, ohne den laufenden Lagerbetrieb unterbrechen zu müssen. FlexSim enthält einen integrierten Szenario-Manager sowie statistische Berichte und Analysen. Auf diese Weise können Sie Alternativen vergleichen und Kompromisse in Bezug auf Durchsatz, Kapazität, Arbeitsauslastung und betriebliche Effizienz nachvollziehen.

 

Autodesk FlexSim für die Lagersimulation

Wie funktioniert Autodesk FlexSim für die Fabriksimulation?

Die Autodesk FlexSim-Software für die Lagersimulation modelliert reale Lagerabläufe in einer digitalen Umgebung und verwendet dann die Simulation zur Visualisierung der Leistung, zum Testen von Szenarien und zur Unterstützung fundierterer betrieblicher Entscheidungen.

  1. Erstellen Sie ein maßstabsgetreues virtuelles Lager: Mit der FlexSim-Lagersimulationssoftware können Teams genaue digitale 3D-Modelle realer Lagerumgebungen erstellen, indem sie vorgefertigte Komponenten wie Regale, Verladestellen, Förderbänder, fahrerlose Transportsysteme und Arbeitskräfte einbeziehen. Diese Modelle spiegeln die tatsächlichen Layouts und Prozesse wider und machen es einfach, den Betrieb von Anfang bis Ende zu visualisieren.
  2. Simulieren Sie Lagervorgänge im Zeitverlauf: Eine Engine für diskrete Ereignissimulation führt Lageraktivitäten wie Eingang, Kommissionierung, Einlagerung und Transport basierend auf definierten Regeln und Zeitplänen aus. Dadurch können Teams sehen, wie Materialien und Ressourcen interagieren, und Engpässe, Überlastungen und Ineffizienzen aufdecken, wenn sich die Bedingungen ändern.
  3. Testen Sie risikolos Was-wäre-wenn-Szenarien: Mit FlexSim können Benutzer in einer virtuellen Umgebung mit Layout-Änderungen, Personalbestand, Ausrüstungsinvestitionen und Prozessregeln experimentieren. Durch den Vergleich von Szenarien können Teams Kompromisse abwägen und die Auswirkungen auf die Leistung verstehen, bevor sie reale Änderungen vornehmen.
  4. Analysieren Sie die Leistung mit visuellen und datengestützten Einblicken: Während die Lagersimulation ausgeführt wird, bietet FlexSim neben immersiven 3D-Visualisierungen auch wichtige Leistungskennzahlen. Die integrierte Berichterstellung hilft bei der Validierung von Beobachtungen, der Kommunikation von Ergebnissen und der fundierten, datengestützten Entscheidungsfindung.

Erste Schritte mit der Lagersimulation mit Autodesk FlexSim

Branchen, die Software für die Lagersimulation verwenden

Wie ermöglicht die Lagersimulation intelligentere Abläufe in allen wichtigen Branchen?

Lagersimulation für den Einzelhandel und E-Commerce

Einzelhandel und E-Commerce

Einzelhändler und E-Commerce-Unternehmen verwenden Lagersimulationssoftware, um Logistikzentren zu modellieren, Kommissionier- und Verpackungsstrategien zu testen und sich auf Nachfragespitzen vorzubereiten. Das Wachstum des Omnichannel-Fulfillments und die schnelleren Liefererwartungen machen die Lagersimulation vor allem im Hinblick auf Layout und Kapazitäten besonders wertvoll, da diese Aspekte schon vor der Umsetzung von Änderungen evaluiert werden können.

 

Lagersimulation für die Fertigungsbranche

Fertigung

Fertigungsunternehmen nutzen die Lagersimulation, um die Rohmateriallagerung, Fertigungspuffer und Endproduktdistribution zu optimieren. Die Simulation hilft Fertigungsunternehmen zu verstehen, wie sich Produktionsfluss und Automatisierung auf den Lagerbetrieb auswirken, und unterstützt so Entscheidungen in Bezug auf Layout-Design, Durchsatz und Ressourcenauslastung.

 

Lagersimulation für die Automobilbranche

Automobilindustrie

Automobilunternehmen nutzen die Lagersimulation zur Unterstützung von Just-in-Time-Vorgängen mit hohem Volumen und automatisierten Materialflusssystemen. Simulationen werden häufig angewendet, um Lager-Layouts, die Nutzung von fahrerlosen Transportsystemen und den Teilefluss zu validieren, bevor in die physische Infrastruktur investiert wird.

 

Fabriksimulation für die Lebensmittel- und Genussmittelbranche

Nahrungs- und Genussmittel

Lebensmittel- und Genussmittelunternehmen nutzen die Lagersimulation zur Analyse von Kühlhäusern, hoher Lagerumschlagshäufigkeit und zeitkritischen Distributionsprozessen. Die Simulation unterstützt Entscheidungen im Zusammenhang mit der Layout-Optimierung, der Personalplanung und dem Durchsatz und berücksichtigt gleichzeitig die saisonale Nachfrage sowie Einschränkungen bei der Haltbarkeit.

 

Häufig gestellte Fragen (FAQs) zur Lagersimulation und Lagersimulationssoftware

Was ist Lagersimulation?

Lagersimulation bedeutet, dass ein computergestütztes Modell zur Darstellung und Analyse realer Lagerabläufe in einer virtuellen Umgebung verwendet wird. Unternehmen können damit visualisieren, wie sich Inventar, Ausrüstung, Personal und Materialfluss im Laufe der Zeit durch ein Lager bewegen. Teams können das Systemverhalten verstehen, ohne den laufenden Betrieb zu stören.

 

Werkzeuge wie Autodesk FlexSim (Englisch) verwenden maßstabsgetreue 3D-Modelle und eine Engine für die diskrete Ereignissimulation, um zu zeigen, wie Wareneingang, Lagerung, Kommissionierung und Versand unter realen Betriebsbedingungen zusammenwirken.

Was ist Software für die Lagersimulation?

Software für die Lagersimulation ist eine spezielle Art von Simulationstechnologie zum Modellieren, Testen und Optimieren von Lagerprozessen, bevor Änderungen in der realen Welt umgesetzt werden.

 

Autodesk FlexSim (Englisch) ist ein Beispiel für eine Lagersimulationssoftware, die Drag-and-Drop-Modellierung, realistische 3D-Visualisierung und Leistungsanalysen kombiniert, um genaue digitale Darstellungen von Lagerumgebungen zu erstellen. Durch die Ausführung simulierter Vorgänge im Zeitverlauf unterstützt die Software Teams bei der Bewertung von Layouts, Ressourcen und Arbeitsabläufen anhand von Daten anstelle von Annahmen.

Welche Vorteile bietet Software für die Lagersimulation für Fertigungsunternehmen?

Für Fertigungsunternehmen ist Lagersimulationssoftware eine risikoarme Möglichkeit, die Leistung zu optimieren und eine bessere Entscheidungsfindung zu unterstützen.

 

Mit FlexSim (Englisch) können Fertigungsunternehmen Was-wäre-wenn-Szenarien testen, z. B. Änderungen an Layout, Personalstärke, Automatisierung oder Durchsatzzielen, ohne die Produktion oder die Distribution zu unterbrechen. Die Kombination aus immersiven 3D-Visualisierungen und integrierten Analysen hilft Teams, Engpässe zu erkennen, Prozessänderungen zu validieren und Entscheidungen basierend auf datengesteuerten Verbesserungen mit Projektbeteiligten abzustimmen, bevor Zeit oder Kapital investiert werden.

Welche Probleme kann eine Lagersimulationssoftware in der Produktion und Lagerhaltung lösen?

Lagersimulationssoftware wie Autodesk FlexSim (Englisch) kann zur Lösung wichtiger Probleme in der Produktion und Lagerhaltung beitragen, darunter:

  • Engpässe und Überlastungen, die den Lagerdurchsatz begrenzen
  • Ineffiziente Lager-Layouts, die die Bewegungszeit und die Abwicklungskosten erhöhen
  • Schlechte Arbeitsauslastung, einschließlich Über- oder Unterbesetzung
  • Kapazitätsengpässe aufgrund von Wachstum, Saisonalität oder Variabilität
  • Unsicherheit über die Auswirkungen von Automatisierungs- oder Ausrüstungsinvestitionen
  • Risiken und Kosten im Zusammenhang mit Trial-and-Error-Änderungen im laufenden Betrieb

In welchen Branchen wird Software für die Lagersimulation am häufigsten eingesetzt?

Lagersimulationssoftware wird vor allem in Branchen eingesetzt, in denen komplexe Verfahren, Variabilität und hohes Kapitalrisiko das Trial-and-Error-Verfahren unmöglich machen. Dazu gehören:

  • Fertigung
  • Automobilindustrie
  • Gesundheitswesen und Pharmaunternehmen
  • Nahrungs- und Genussmittel
  • Einzelhandel und E-Commerce

Ist Autodesk FlexSim eine Software für die Lagersimulation?

Ja, Autodesk FlexSim (Englisch) ist eine Softwarelösung für die Lagersimulation, mit der Unternehmen den Lagerbetrieb mithilfe maßstabsgetreuer 3D-Simulationen und datengestützter Analysen modellieren, visualisieren und optimieren können.

Wie wähle ich die richtige Software für die Lagersimulation aus?

Die richtige Software für die Lagersimulation sollte Folgendes bieten:

  • Möglichkeit zur Modellierung der realen Lagerkomplexität
  • Szenariotests und Was-wäre-wenn-Analysen
  • Aussagekräftige Analysen gepaart mit übersichtlicher Visualisierung
  • Benutzerfreundlichkeit und schnelle Wertschöpfung
  • Skalierbarkeit und Flexibilität für zukünftige Anforderungen

Erfahren Sie mehr über Autodesk FlexSim (Englisch) für die Lagersimulation.

Kann ich Autodesk FlexSim testen?

Ja, Sie können eine kostenlose Testversion von Autodesk FlexSim hier herunterladen

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