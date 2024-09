Die in Autodesk Fusion integrierte CAE-Funktion verbessert den Produktentwicklungsprozess erheblich, indem ein unterbrechungsfreier Arbeitsablauf von der Konstruktion bis zur Analyse geschaffen wird. Sie ermöglicht Ingenieuren, verschiedene Arten von Analysen wie Belastungstests, Strömungsdynamik, thermische Analyse und Mehrkörperdynamik direkt in ihren CAD-Modellen durchzuführen, ohne zwischen verschiedenen Softwareprodukten wechseln zu müssen. Dadurch wird nicht nur Zeit gespart, sondern auch sichergestellt, dass die Analysen auf dem aktuellen Modell basieren.

Da Entwürfe anhand dieser Analysen schnell iteriert werden können, können Ingenieure ihre Entwürfe effizienter optimieren und so die Produktleistung und Zuverlässigkeit verbessern. Darüber hinaus kann der Bedarf an physischen Prototypen erheblich reduziert werden, was sowohl Zeit als auch Ressourcen spart. Mit den CAE-Werkzeuge von Fusion können Ingenieure außerdem die Funktionsweise eines Produkts unter realistischen Bedingungen testen. So lassen sich potenzielle Probleme bereits in einem frühen Stadium des Konstruktionsprozesses erkennen und beheben. Dadurch können das Risiko von Produktfehlern und die damit verbundenen Kosten erheblich reduziert werden.