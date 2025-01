Ob für Film und Fernsehen (Englisch), die Spieleentwicklung (Englisch), Werbung oder andere Medien – eine cloudbasierte Software für das Produktionsmanagement vernetzt die Arbeitsabläufe von Regisseuren, Produzenten, Managern, Künstlern und anderen Beteiligten in einer zentralen und einheitlichen Informationsquelle. Sie automatisiert viele Aspekte der Planung und Budgetierung und hilft so, manuelle Arbeiten zu eliminieren. Darüber hinaus werden alle Daten in einer offenen Umgebung zentralisiert, die Produktionsprozesse und andere kreative Softwareanwendungen werden integriert und es wird gleichzeitig eine hohe Datensicherheit gewährleistet.

Die Prinzipien der 2030 Vision von MovieLabs zur Optimierung der Effizienz von Medienpipelines erfordern die Einführung von Arbeitsabläufen im Rahmen einer cloudbasierten Produktionssoftware. Diese automatisieren auf intelligente Art und Weise die Organisation nichtlinearer Produktionen, die aufgrund mehrerer Standorte, Zeitpläne und Studioanbieter immer komplexer werden. Eine Software wie Autodesk Flow, die auf der Design & Make Platform von Autodesk aufbaut, wird dieser Vorgabe in der Branche gerecht und vernetzt Menschen, Arbeitsabläufe und Daten über den gesamten Produktionslebenszyklus hinweg, vom ersten Konzept bis zur Auslieferung des Endprodukts. Cloudbasierte Software für das Produktionsmanagement beseitigt Barrieren in der gesamten Produktionspipeline, sodass Teams und Studios effizienter zusammenarbeiten können.



Mit einem cloudbasierten Tool für Digital Dailies und Überprüfungen wie Autodesk Flow Capture (früher Moxion) können Teams am Set Daten aus der Vorproduktion bereits vor Drehbeginn überprüfen und Kameradaten direkt in die Cloud streamen, sodass sie den Editoren und Postproduktionsteams fast sofort zur Verfügung stehen. Mit einem cloudbasierten Tool für das Produktionsmanagement wie Autodesk Flow Production Tracking (früher Shotgrid) finden VFX-Teams die Shots, aktuellen Bearbeitungen und alle anderen relevanten Daten an einem zentralen Ort.



Eine gemeinsame Datenumgebung vereinfacht die anwendungsübergreifende gemeinsame Nutzung von Objektdaten. zwischen verschiedenen Anwendungen. Dank integrierter Funktionen für Planung, Budgetierung und Berichterstellung können Produzenten schnell die nachgelagerten Auswirkungen von Änderungen der Regie oder der Ressourcenzuweisung auf die Zeitleiste eines Projekts und auf andere Projekte in der Studio-Pipeline erfassen. Cloudbasierte Produktionssoftware optimiert die Logistik Ihres Studios von der Vorproduktion bis zum endgültigen Schnitt, damit Sie sich voll und ganz auf Ihre kreative Vision konzentrieren können.