Studierende und Lehrkräfte erhalten kostenlosen, verlängerbaren Zugang zu Online-CAD-Software von Autodesk, z. B. AutoCAD und Autodesk Fusion. In diesen Vollversionen können Sie dieselben vielseitigen Werkzeuge wie die Profis nutzen und sich gleichzeitig mit ihnen vertraut machen. Unsere cloudbasierten CAD-Lösungen erleichtern Ihnen außerdem die Arbeit an Ihren Aufgaben, ganz gleich, ob Sie zu Hause oder in der Bibliothek sind oder über die Feiertage Ihre Familie besuchen.