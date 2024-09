Autodesk Info360 Insight ist eine Cloud-basierte Anwendung für die operative Analyse und die Verwaltung von Vorfällen, in der Daten zu Wasserversorgungs- und Abwassereinrichtungen in der Cloud zusammengeführt werden. Sie können ausgefeilte Analyse-, Modellierungs- und Warnwerkzeuge einsetzen, um betriebliche Informationen zugänglicher, zuverlässiger und verwertbarer zu machen. Info360 Insight ist eine Lösung für Arbeitsabläufe, mit der Versorgungsunternehmen Vorfälle in ihrem System schnell erkennen, mehrere Lösungsszenarien prüfen und empfohlene Schritte einleiten können, um Systemfehler schnell zu beheben.